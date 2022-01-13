【時尚英文】光療指甲正夯！「美甲師」、「光療」的英文要怎樣說呢？

小編的同事做了美美的光療指甲！最近走在路上幾乎看不見大家指甲本尊，連去吃個火鍋都有人幫你做光療美甲，再不知道就落伍啦！「美甲師」、「光療」的英文要怎樣說呢？今天來跟大家分享光療指甲的相關英文，一起來看看吧！

光療指甲相關英文

nail salon

美甲店的話英文用 nail salon，salon 這個字本來就可以用在各種美容、美髮院上，前面要加上指甲 nail 變成美甲店也是沒有問題的啦～例句：

This is my first time going to a hair salon, and the interior design is completely mind-blowing!（這是我第一次去美甲店，裡面裝潢太驚人了吧！）

manicure

講到修指甲、指甲護理的話，就會提到 manicure 這個名詞，指的就是透過修剪、磨平、拋光指甲這樣的指甲護理過程。例如：

I used to get a manicure biweekly before the COVID-19 outbreak, but now I’ll manage to do it at home.（新冠肺炎以前我每兩周會做一次指甲護理，現在我要想辦法在家中做了。）

那如果要特別指我們看到的那種有顏色的光療指甲的話，可以在前面加上一個 gel 變成光療指甲手部護理 gel manicure。gel 這個字是凝膠的意思，因為光療指甲其實就是凝膠照過光線後凝固的成品哦！其實中文現在比較正式的稱呼也是「凝膠指甲」了，這樣是不是很好記呢？來看個例子：

Where can I get a gel manicure at a decent price?（哪裡可以用實惠的價錢做光療指甲手部護理？）

Lisa goes to a nail salon every other week for a fresh gel manicure.（Lisa 每隔一週就會去做一次新的光療指甲手部護理。）

美甲師的話也是從這個字形成，加上-ist 字尾變成 manicurist 這個字，就是美甲師啦！

gel nails

那如果我們想稱呼光療指甲本身的話，就可以用剛剛學到的 gel 那個字，放在指甲 nail 前面，組合起來就是凝膠指甲，也就是光療指甲啦！例句：

I ordered a gel nail kit on Amazon. It includes a UV lamp that speeds up the curing process.（我在亞馬遜上訂了一套光療指甲套組。它包含了一個可以加速凝固過程的紫外線燈。）

如果要稱呼光療指甲用的那種指甲油的話，可以用 polish 這個字，polish 當動詞用的時候是磨亮、擦亮的意思，當名詞用的話可以當作上光劑、拋光劑，前面上放剛剛學的光療指甲 gel nail 組成 gel nail polish，或直接寫 gel polish ，就是指光療指甲用的凝膠指甲油的意思啦。

Gel nail polish lasts longer than the regular nail polish.（凝膠指甲油比一般指甲油維持的久。）

make an appointment

想要預約光療指甲的話，英文跟看牙醫一樣，用 make an appointment，後面搭配介係詞 with 來表示跟誰預約，這邊就可以再搭配前面學到的美甲師 manicurist 這個字，來說你預約了美甲啦！例如：

You should make an appointment with your manicurist to get your chipped gel nail polish removed.（你應該趕快預約你的美甲師把有缺口的凝膠指甲卸除掉。）

從這句例句也可以順便看到要卸除你的凝膠指甲的話，英文就用移除 remove 這個單字哦！

這樣看下來是不是學會了光療指甲相關的各種英文呢？快幫自己也預約一次美甲，幫自己的手拍一些值得放上 Instagram 的，insta worthy 的美照吧！我們下次見！

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