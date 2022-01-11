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會考重點／國三生看過來！春節快到「對聯的應用」你會了嗎？

聯合新聞網 / 力宇教育

新年到，家家戶戶又貼出應景的春聯了。你家的春聯貼對了嗎？會考重點【對聯】怎麼考？

「對聯」是指前後字數相等、結構相似、音韻相諧、意義相關的一對句子，又稱聯語、對子。對聯的應用很廣，常見的有：春聯、楹聯、行業聯、賀聯、輓聯。補教名師林伶鼓勵國三同學，將所學的知識運用到生活上，這也是108課綱強調的素養哦！同學們，不妨趁著過年時，外出看看街頭巷尾鄰居家貼出的春聯，有沒有符合老師說的「平仄協調」、「對仗工整」的二大準則。

力宇教育林伶老師傾囊相授，用實際的例句，簡單的說明「節令」中常考的「季節」、「傳統節慶」的關係及由來。快點選影片，讓林伶老師幫你指點迷津吧！

學習有方法，解題有脈絡。總復習補教名師林伶老師帶你複習會考重點，只要掌握重點，就能事半功倍，輕鬆迎戰會考。

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【力宇教育】

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