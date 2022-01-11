學習數位化有妙招 聽聽孩子、老師怎麼說！

AI上學遍布全國，目前已輔導超過150家加盟校成功轉型，將線上課程與實體教學以OMO（Online Merge Offline）方式加以整合，利用「線上名師」、「AI學習分析師」、「專業教導師」打造三師指導的全方位教學，不僅能夠在傳統團班教學中運行，亦能夠直接轉換為新型態的「真人數位個別讀書指導班」。

AI上學推出的「小編出任務」系列，由小編前往各加盟分校，帶領大家一探AI上學分校樣貌與內部實際操作。

首集來到位在新北市立林口高級中學附近的「AI上學 新北AI林高校」，位於大樓六樓的新北AI林高校附近不僅交通便利，周遭商家也安全不複雜，非常適合家長安心讓孩子前往學習；班內更為學生打造舒適怡人的讀書空間，讓孩子能夠在沒有壓力的環境下安心學習。

小編與正在學習的老師和學生們互動，訪問學生為什麼AI(愛)上學，調查出學生在新北AI林高校學習後，對於AI上學三師指導的實際看法與心得。受訪的學生很喜歡AI上學的線上名師，除了講解非常清楚外另外還有搭配3D立體動畫，讓教學生動又有趣，另外透過AI學習平台，可以診斷個人測驗後的弱點進行補強，進而節省時間做其他更多的練習。

最後也邀請到「新北AI林高校主任 李主任」接受採訪。小編訪問主任加入AI上學的原因以及加入後的差別，李主任指出近期補教業者感受較為深刻的「疫情影響」，李主任表示：「過去沒有規劃太多的預算在數位指導上面，加入AI上學可以協助我們在數位指導或線上課程的專業輔助，尤其因為108課綱與疫情的影響，很多學生在接受授課、或是老師輔導的部分其實是參差不齊的。透過AI上學的幫忙對教學是可以做到整體加強。」

李主任更提到三師指導的幾個重點。AI上學主打的「三師指導「其中包含影片名師、AI分析師及專業教導師，其中對於「影片名師」李主任表示：「在大考重點、整個邏輯上分析都非常的好，那另外還有包含像3D的協助教學，也讓學生更容易去反應出觀念上的問題」。而對於「AI分析師「方面，李主任說明：「它就像是醫生一樣，會去幫學生診斷學習紀錄，並分析出每位學生各科的弱點」。

最後，在每間AI上學的加盟分校中，也會有『專業教導師』陪在孩子身邊學習，有別於孩子自己在家中面對冰冷的螢幕使用線上教材學習，更多了一份輔導的溫度；李主任表示：「這塊可以展現出我們輔導的一些內容，那幫助學生在學習上更有溫度，讓孩子更願意加入我們，並跟著我們一同成長。學習是需要一位有經驗的老師，在旁規畫協助、引導，如此才能夠做到滴水不漏的學習」。

最後針對實際的操作面，請到平時都有在使用AI上學學習系統的「教導師 黃老師」分享經驗。黃老師表示：「最喜歡的是AI上學學習系統中的『學習歷程』與『學習診斷』功能，可以大大省去以往整理孩子錯題與成績的時間，交由系統大數據分析直接抓出孩子的弱點並加以補強，它就好像健康檢查的報告一樣，深紅色的部分就代表孩子在這部分需要做加強，那老師就能針對弱點直接去做一個補強，學生、老師都會開心」。黃老師最後表示：「由於在系統的輔助下節省下來的時間，可以拿來多去關心孩子在學習上的狀況，有效加強學生在學習上的弱點外，亦提高孩子續班的機率」。

雖然對於學習數位化，免不了讓少部分家長擔心，過度使用3C產品對孩子的健康是否會造成負面的影響，但黃老師表示：「但我覺得正確的去使用3C產品，比起杜絕還要來得好，我相信大部分家長讓孩子來學習的原因就是想要看到成績有效果，這個系統可以讓家長看到孩子的學習狀況，就好像家長在陪孩子學習一樣」。

AI上學【AI編出任務】企劃，特別感謝：

AI上學新北AI林高校

電話：(02)2606-7799

地址：新北市林口區仁愛路二段190號6樓