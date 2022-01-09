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催打第3劑只為消耗即期疫苗？專家：間隔太短、對象也錯了

指揮中心將宣布今起至24日維持2級警戒 加嚴陪探病措施

預防兒童染疫 新北安排國小老師優先打第3劑

中央社 / 新北9日電

為預防兒童染疫情形發生，新北市長侯友宜今天依國外案例建議中央增加兒科病房收治量能；新北的國小、幼兒園學童的照顧者、老師接種第2劑滿3個月，將優先安排施打第3劑。

因應國外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情威脅，以及5歲以下兒童染疫住院人數屢創新高，侯友宜上午主持防疫應變會議會後記者會時作以上表示。

他說，長照機構被照顧者最容易因為感染引起重症，因此，對於長照機關被照顧者、照顧者，只要符合第2劑施打滿3個月者，市府會安排專人接種第3劑。

侯友宜也呼籲市民儘速預約合約醫療院所及中大型接種站接種，不論是第1劑、第2劑、第3劑的疫苗都可以接種，以保護自己也保護他人。

衛生局發布新聞稿表示，為加強保護這些無法打疫苗的幼童，新北市幼兒園及國小教職員近4萬人，托嬰中心工作人員8000多人，優先安排接種第3劑疫苗，加強校園防護。後續會再安排國中及高中校園教職員接種。

侯友宜 疫苗

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