全國學生美術比賽頒獎 「鮭魚之亂」諷刺入畫拿特優

教育部今天舉行全國學生美術比賽頒獎典禮，今年約5萬件作品參賽，最後計有101件學生作品脫穎而出獲得決賽「特優」。受疫情影響，不少學生將疫情入畫，也有學生跟緊時事，將前陣子當紅的「鮭魚之亂」變成圖中主角，獲得評審青睞。

全國學生美術比賽已邁入第70個年頭，項目包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類、共55組，是國內最具規模的學生藝術競賽。

今共約5萬件作品參加縣市初賽，經評審獲選送至國立臺灣藝術教育館參與決賽者總計8673件，最後計有101件學生作品脫穎而出獲得決賽「特優」，約佔總參賽人數1.2%，實屬難能可貴。

繪畫類國小中年級美術班組，臺南市麻豆國小林子晴同學「古厝樂活」作品，細膩描繪古厝建築，以繽紛的色彩及豐富筆觸，將平凡生活呈現的靈活生動。

一樣取景自生活，帶有青少年獨特的感性觀點，彰化縣精誠高中學生謝昕妤同學的作品「Angle」，多層次的空間呈現讓主題充滿生命活力，以不同的觀看角度娓娓道來生命的篇章，既寫實又抽象，既嚴謹又優雅，獲西畫類國中美術班組特優。

基隆市安樂高中附設國中學生葉沛蓉，今年以民眾跟風改名參與商家宣傳活動時事為主題-「鮭魚之亂之我是誰?」，以幽默的手法呈現商家開心的表現與消費者願者上鉤的畫面，不僅是為搏君一笑，更是對時下各種社會現象有所省思。

新北市大觀國小學生寧采婕的作品「人類與地球的戰爭」獲得水墨類國小高年級組特優獎項，她將現今病毒與人類抗爭的難解習題，用水墨意象誇大詮釋，作品描繪現實中人類對疫苗的渴望與需求，十分切合時代的脈絡與印記。

版畫類國中美術班組由新竹縣竹北國中學生劉恩彤獲獎，作品「COVID-19」將疫情變化過程中，醫護人員、病毒等做為主題造型，透過畫面分割呈現，沉穩的色調、粗細變化豐富的線條，表現出疫情期間社會的氛圍。

平面設計類高中職普通班組特優獎項由桃園市平鎮高中學生曾之云「濕地風情展新藝」作品獲得，以地表多樣生物性最具教育意義的濕地場景，明亮高彩度的畫面吸引觀者進入蜿蜒無垠的空間，沿途各類物種及景緻描繪的鉅細靡遺。

書法類大專美術系組特優獲獎者為長榮大學學生黃冠瑜，其現場以瘦金體書寫，筆法勁利流暢，結字平整中富姿態，可見於此體研學頗有心得，落款行書亦筆意清雋，從容優雅。