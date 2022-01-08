無關藍綠 彰化「大海的孩子」運動場新啟用顏色不一樣

彰化縣草湖國中自許學生是「大海的孩子」，重修運動場以海洋意象鋪出藍色PU跑道和籃球場，今天60周年校慶，校方舉辦新跑道與籃球場剪綵啟用典禮；運動場東北季風呼呼風，縣長王惠美仍希望學生和社區民眾善用跑道，到戶外運動健身。

彰化縣芳苑鄉有兩所國中，草湖國中沒有以鄉為名，知名度容易吃虧，新到任的校長林欣溦努力提高學校能見度，推出青春版校歌「我們都是大海的孩子」，辦理淨灘活動與海洋教育闖關等結合環境教育的活動，讓全校師生及學區國小六年級學童參加，今天王惠美肯定校長和行政教學團隊的努力，為草湖國中帶來氣象一新的面貌。

草湖國中傑出校友遍布各行各業，初中第一屆校友陳聰明曾任第13、第14兩屆鄉長，第三屆校友陳諸讚現任彰化區漁會總幹事，第四屆校友林木村是芳苑鄉農會理事長，第六屆校友陳萬結曾任教育處副處長，第七屆校友賴清美現任縣議員。陳聰明、陳諸讚等人返校，和教師、小學弟、小學妹共度快樂校慶時光。

草湖國中原跑道使用逾10年，常年被烈日、海風侵害導致嚴重龜裂破損，縣府補助385萬元整修跑道與運動場，學校選擇藍色，有別於絕大多數學校採用磚紅色。

校長林欣溦表示，我們都是大海的孩子，草湖國中60年，一路走來要感謝歷任校長及教師、家長、校友，也要感謝每一位曾經為草湖國中付出的個人和團體，學校重修運動場以藍色為基調，「我們都是大海的孩子」，提醒學生發揮海口囝仔」不怕苦、不怕難的精神，勇敢面對任何挑戰。