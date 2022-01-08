快訊

新北確診小黃司機足跡曝光 橫跨台北、宜蘭兩縣市

機場保全曾打3劑疫苗仍染疫 指揮中心曝關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無關藍綠 彰化「大海的孩子」運動場新啟用顏色不一樣

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
草湖國中的藍色跑道和籃球場，俯視像藍色水道。圖／縣政府提供
草湖國中的藍色跑道和籃球場，俯視像藍色水道。圖／縣政府提供

彰化縣草湖國中自許學生是「大海的孩子」，重修運動場以海洋意象鋪出藍色PU跑道和籃球場，今天60周年校慶，校方舉辦新跑道與籃球場剪綵啟用典禮；運動場東北季風呼呼風，縣長王惠美仍希望學生和社區民眾善用跑道，到戶外運動健身。

彰化縣芳苑鄉有兩所國中，草湖國中沒有以鄉為名，知名度容易吃虧，新到任的校長林欣溦努力提高學校能見度，推出青春版校歌「我們都是大海的孩子」，辦理淨灘活動與海洋教育闖關等結合環境教育的活動，讓全校師生及學區國小六年級學童參加，今天王惠美肯定校長和行政教學團隊的努力，為草湖國中帶來氣象一新的面貌。

草湖國中傑出校友遍布各行各業，初中第一屆校友陳聰明曾任第13、第14兩屆鄉長，第三屆校友陳諸讚現任彰化區漁會總幹事，第四屆校友林木村是芳苑鄉農會理事長，第六屆校友陳萬結曾任教育處副處長，第七屆校友賴清美現任縣議員。陳聰明、陳諸讚等人返校，和教師、小學弟、小學妹共度快樂校慶時光。

草湖國中原跑道使用逾10年，常年被烈日、海風侵害導致嚴重龜裂破損，縣府補助385萬元整修跑道與運動場，學校選擇藍色，有別於絕大多數學校採用磚紅色。

校長林欣溦表示，我們都是大海的孩子，草湖國中60年，一路走來要感謝歷任校長及教師、家長、校友，也要感謝每一位曾經為草湖國中付出的個人和團體，學校重修運動場以藍色為基調，「我們都是大海的孩子」，提醒學生發揮海口囝仔」不怕苦、不怕難的精神，勇敢面對任何挑戰。

草湖國中善用地理資源，把海洋議題融入課程與教學活動，2021年榮獲教育部海洋推手獎，校慶系列活動期間與國立海洋科技博物館合辦攝影展，將海洋議題融入到課程及教學，讓學生、家長和社區民眾能更認識家鄉及海洋。

彰化縣草湖國中舉辦新修藍色運動場和籃球場的剪綵啟用典禮，來賓抬頭仰望高飛的五彩氣球。記者簡慧珍／攝影
彰化縣草湖國中舉辦新修藍色運動場和籃球場的剪綵啟用典禮，來賓抬頭仰望高飛的五彩氣球。記者簡慧珍／攝影

王惠美 小學

延伸閱讀

偏鄉學校國際化 壽桃小仙子領唱7國版本生日快樂歌

二林精機園區環評補正送中央躺兩年 王惠美籲中央速審

彰化縣國中小明年招考正式教師成絕響？王惠美今作承諾

彰化扇形車庫慶百歲寫生賽 王惠美重申彰化升格必要

相關新聞

無關藍綠 彰化「大海的孩子」運動場新啟用顏色不一樣

彰化縣草湖國中自許學生是「大海的孩子」，重修運動場以海洋意象鋪出藍色PU跑道和籃球場，今天60周年校慶，校方舉辦新跑道與...

基隆南榮國中操場跑道漏水如「海波浪」 學生運動不便

基隆市南榮國中操場跑道自去年11月開始不斷有水源湧出，跑道有如「海波浪」，嚴重影響學生體育課程與運動訓練的進行，原本以為...

中港高中國中部美術班畢業展 「藝視界」今天登場

台中市中港高中國中部第14屆美術班畢業展今天在港區藝術中心開幕，將展到2月6日，這次展出作品有水彩、素描、水墨、版畫、複...

偏鄉學校國際化 壽桃小仙子領唱7國版本生日快樂歌

榮獲全國各級學校民俗體育舞龍競賽八連霸的彰化縣芳苑國中，今天舞龍歡慶創校60年，16名學生分穿我國和東南亞６國的民族服裝...

「向陽昶藝」聯展 5書法家春聯揮毫

南科新港社地方文化館今天舉辦「向陽昶藝」-向陽藝術學會會員聯展，展出78幅會員得意精彩作品到3月5日，開放參觀時間上午9...

超萌寵物走秀 僑泰社團成果展好吸睛

僑泰高中昨舉辦社團成果展暨迎新演唱會，除邀請眾多歌手到校演唱，寵物經營科學生也運用平日所學為寵物打理體面，並手作大紅色的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。