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中港高中國中部美術班畢業展 「藝視界」今天登場

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中中港高中國中部第14屆美術班畢業展今天開幕。圖／中港高中提供
台中中港高中國中部第14屆美術班畢業展今天開幕。圖／中港高中提供

台中市中港高中國中部第14屆美術班畢業展今天在港區藝術中心開幕，將展到2月6日，這次展出作品有水彩、素描、水墨、版畫、複合媒材，題材廣泛，呈現出學生們的繽紛「藝視界」。

今天起展出的主題名為「藝視界」，中港高中國中部美術藝才班創立以來的第「一四屆」畢業生，也象徵以藝術的視野看待世界 的期許，今天開幕式由中港高中校長簡崐鎰主持，中市議員王立任、陳廷秀、楊典忠、台中市港區藝術中心主任柯丁祺、梧棲區長溫國宏、東勢高工校長周文松、漢口國中校長張秋桂、大新國小校長吳政憲及文光國小校長楊富全等人到場。

展出的作品媒材多元，含括水彩、素描、水墨、版畫、複合媒材，題材有風景、人物、設計、漫畫，以青春孩子的藝術之眼，呈現出的繽紛「藝視界」。

這次的畢業展，所有人的畢業創作都是在「疫世界」的狀態下，疫情在家，透過視訊「異」地進行交流討論完成，導師曾惠意說，班上每一個人都是一顆星星，散發著獨特的光芒；校長簡崐鎰表示，孩子與大家分享三年來的努力吸收學習，盡心融會創新，希望透過手中的彩筆，體現生活中打開藝術之眼後，「所見之物為藝術，所到之處即視界」的美麗「藝視界」。

台中中港高中國中部第14屆美術班畢業展今天開幕。圖／中港高中提供
台中中港高中國中部第14屆美術班畢業展今天開幕。圖／中港高中提供
台中中港高中國中部第14屆美術班畢業展今天開幕。圖／中港高中提供
台中中港高中國中部第14屆美術班畢業展今天開幕。圖／中港高中提供

台中市 疫情 梧棲

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