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「向陽昶藝」聯展 5書法家春聯揮毫
南科新港社地方文化館今天舉辦「向陽昶藝」-向陽藝術學會會員聯展，展出78幅會員得意精彩作品到3月5日，開放參觀時間上午9點到下午5點。
這次展覽有油畫24件、書法5件、國畫8件，攝影4件，水彩11件，粉彩1件，立體陶藝、瓷陶、陶雕、紙雕等共78件，作品多元，藝術媒材創作琳瑯滿目獨具個人風格特色，題材多具有自我創作思維、表現個人特色。
配合今天開展，郭龍咸、林明耀、蔡慶宏、鄭福成、張進丁等5位書法家到場舉辦「春聯揮毫及扇子作畫，送春聯線上直播」活動，讓現場及參加直播民眾都能提早感受春節吉祥與喜氣。
向陽藝術學會2009年由藝術家彭瓊瑩創會、籌組，草創時期是美術同好相約寫生，歷經劉素君、蘇寶珠、郭龍咸與現任第六屆蔡定憲等理事長到近年固定每年舉辦數場會員作品聯展，希望以藝會友，讓更多人重視及參與藝文活動。
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