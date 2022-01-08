「向陽昶藝」聯展 5書法家春聯揮毫

南科新港社地方文化館今天舉辦「向陽昶藝」-向陽藝術學會會員聯展，展出78幅會員得意精彩作品到3月5日，開放參觀時間上午9點到下午5點。

這次展覽有油畫24件、書法5件、國畫8件，攝影4件，水彩11件，粉彩1件，立體陶藝、瓷陶、陶雕、紙雕等共78件，作品多元，藝術媒材創作琳瑯滿目獨具個人風格特色，題材多具有自我創作思維、表現個人特色。

配合今天開展，郭龍咸、林明耀、蔡慶宏、鄭福成、張進丁等5位書法家到場舉辦「春聯揮毫及扇子作畫，送春聯線上直播」活動，讓現場及參加直播民眾都能提早感受春節吉祥與喜氣。