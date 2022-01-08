超萌寵物走秀 僑泰社團成果展好吸睛

僑泰高中昨舉辦社團成果展暨迎新演唱會，除邀請眾多歌手到校演唱，寵物經營科學生也運用平日所學為寵物打理體面，並手作大紅色的服裝與配件，推出「喜迎新春寵物走秀」，向在場師生拜個早年，祝福大家新的一年「狗來富、虎你旺」。

僑泰高中寵物經營科主任張家璐說，台上吸引大家目光的毛寶貝們，多數為學生領養，此次寵物走秀活動除展現學生平日學習的成果，也希望藉這機會向社會宣揚「領養代替購買」的觀念，愛護動物並且尊重任何一個生命。

僑泰高中校長温順德說，鼓勵師生發揮創意，勇敢展現自我，是僑泰一貫的辦學理念。此次「寵物走秀