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超萌寵物走秀 僑泰社團成果展好吸睛
僑泰高中昨舉辦社團成果展暨迎新演唱會，除邀請眾多歌手到校演唱，寵物經營科學生也運用平日所學為寵物打理體面，並手作大紅色的服裝與配件，推出「喜迎新春寵物走秀」，向在場師生拜個早年，祝福大家新的一年「狗來富、虎你旺」。
僑泰高中寵物經營科主任張家璐說，台上吸引大家目光的毛寶貝們，多數為學生領養，此次寵物走秀活動除展現學生平日學習的成果，也希望藉這機會向社會宣揚「領養代替購買」的觀念，愛護動物並且尊重任何一個生命。
僑泰高中校長温順德說，鼓勵師生發揮創意，勇敢展現自我，是僑泰一貫的辦學理念。此次「寵物走秀
活動，不但為迎新演唱會添增喜氣，也展示了寵物經營科的特色與成果。他也盼望藉由這些可愛的寵物，能帶給人們內心的溫暖，以正向的心攜手度過疫情的寒冬。
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