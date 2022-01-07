六和高中國中部獲獎連連 明天為新生展示成果

六和高中國中部去年獲奬連連，從資訊科技、藝術人文到英語教學，從市賽到全國賽，囊括績優奬項，大放異彩。校方表示，國中部將在明天（8日）展示各學習成果與體驗活動，同時在上午10:00辦理新生入學說明會。

六和高中表示，該校國中部有數理、資訊、管樂、雙語和美術等五大組。教學以素養導向、特色分組，多元學習，讓學生適性發展，成為品學兼優的生活家。

另外，為響應去年底美國在台協會所(AIT)處長孫曉雅在「台美教育倡議：建立全球教育夥伴關係研討會」上提到，因應台美教育合作，今年AIT更將傅爾布萊特計畫年度預算增加至1百萬美元，期盼研討會能幫助更多美國人來台學華語，也讓台灣實現2030雙語教育的目標。六和高中著眼未來，將在今年開設「國際雙聯班」，提供美國高中與本校合作成立姊妹校，協助學生取得「國際文憑」，將來可直接申請美加英澳及紐西蘭等地的知名大學。