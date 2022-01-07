台南市安定國中舉辦「2021方耀乾台語詩歌獎」 今天頒獎
台南市安定國中今天在安定區圖書館舉辦「2021方耀乾台語詩歌獎」頒獎典禮。參加作品經三位台語作家評審：國中組第一名從缺、第二名王芸晨、第三名歐陽雅芯、佳作蘇芷琳、張恩綺；國小組前三名楊(上艸下羽)程、莊壹涵、王子瑄，佳作王綺安、鄭向洋、王宥文、黃韋博。
詩歌獎開放安定全區在學國中生及國小學生參加，需以台語書寫現代詩。安定國中校長陳慧如說，這是安定國中第一次主辦台語詩歌獎，在安定三所國小鼎力相助下完成這項創舉。
她說，「安定區居民幾乎都是福佬籍，以講台語為主，國家語言發展法通過後，台語已是國家語言了，所以為了保護和提倡我們的母語，我們創設了這個詩歌獎」。
捐助成立這個詩歌獎的台中教育大學台灣語文學系特聘教授方耀乾，是安定區海寮人，南安國小、安定國中校友；他說「捐助目的有二：一是鼓勵安定區國中、小學生用台語創作詩歌，二是促進學生了解台語文的價值，並且保存本土語言文化。
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