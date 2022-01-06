南一中慶百年校友捐4千多萬建設母校 影片首部曲發表

台南一中百年校慶，校友會發起募款建設校園，已募款4千多萬元，為國內少見，也展現向心力。今年4月16日將舉行慶祝大會，今天是倒數前1百天，舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會，老、中、青3個世代的一中人齊聚，象徵「百年校園，築緣百年」，情緣牽繫一世紀。

現場最年長的是1927年出生的郭坤榮，今年95歲，1945年自南一中前身台南州立第二中學畢業，就學時正值第二次世界大戰期間，在艱難的環境中成長，本身就是一部歷史。他的長子郭育良1957年出生，是美國霍普金斯大學醫學博士，也是南一中第四屆校友傑出成就獎得主；外孫則是1987出生，也是南一中校友，祖孫3代各隔30年，剛好跨越一甲子。

眾校友中中生代的一中人有恒耀企業董事長吳榮彬、全國機械公會理事長魏燦文、校友獎學基金會董事長卓永崇、台南校友總會理事長王建章。另有三代一中人代表，廣泰科技董事長周泰隆、前署立台南醫院新化分院院長劉明道。

周泰隆說，父親周清和是南一中日治時期第5屆校友，創辦廣泰金屬工業公司，曾在二戰後聯絡校友，籌組校友會，在現在的中正路設有校友會館，可惜在228事件後關閉，僅只開設約1年。新生代的一中人有南一中學生聯合會現任會長陳亞昕、副會長李祐頡。

立法院前院長王金平甫獲日本授與最高等級的「旭日大綬章」殊榮，他除了拍攝百日倒數照片外，也錄製影片，獻聲祝福，期勉南一中培育更多人才為國家所用。

南一中為慶祝建校百年，拍攝了3支影片，首部曲〈回憶篇〉，今天發表，內容以一中人熟悉的校歌開場，疊合1世紀以來的校園影像，感性呈現百年發展簡史。影片由源日工作室蘇家弘、王士源導演與製作。王士源也是校友，曾擔任校刊社長，嶄露文藝才華。

南一中百年校慶最受矚目的是校友會發起的建設母校募款活動，將募款5千萬元，包含校史館等校舍整建以及環境改善、校務發展等，目前已募到4千多萬元，展現其他高中少見的團結力。吳榮彬表示，早年高中，南一中與建中並駕齊驅，迎接百年校慶，校友大力贊助，協助學校推出10年計畫，要重現南一中過去光芒。

校長廖財固表示，百年校慶看見所有一中人大團結，南一中也將出版5冊1套的特刊，完整述說一中人的故事。也邀請金曲歌王謝銘祐創作主題曲「南風」，並與校內社團共同舉辦兩場演唱會，展現一中自由多元學風。

負責百年校慶募款的吳榮彬邀請大家一同參加2場百年校慶高爾夫球賽，並在4月16日晚上回來參加校友大團圓辦桌晚會，預計席開250桌，目前已試菜3次，網羅富有在地特色及風味的食材，納入菜單中，呈現濃濃的台灣味。