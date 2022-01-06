快訊

交通車混搭釀交叉感染？ 陳時中認「防疫螺絲鬆了」

桃園機場爆群聚 新北確診者足跡曝…曾到鶯歌超商、大潤發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南一中慶百年校友捐4千多萬建設母校 影片首部曲發表

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中慶祝百年校慶，今天舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會。記者鄭惠仁／攝影
台南一中慶祝百年校慶，今天舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會。記者鄭惠仁／攝影

南一中百年校慶，校友會發起募款建設校園，已募款4千多萬元，為國內少見，也展現向心力。今年4月16日將舉行慶祝大會，今天是倒數前1百天，舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會，老、中、青3個世代的一中人齊聚，象徵「百年校園，築緣百年」，情緣牽繫一世紀。

現場最年長的是1927年出生的郭坤榮，今年95歲，1945年自南一中前身台南州立第二中學畢業，就學時正值第二次世界大戰期間，在艱難的環境中成長，本身就是一部歷史。他的長子郭育良1957年出生，是美國霍普金斯大學醫學博士，也是南一中第四屆校友傑出成就獎得主；外孫則是1987出生，也是南一中校友，祖孫3代各隔30年，剛好跨越一甲子。

眾校友中中生代的一中人有恒耀企業董事長吳榮彬、全國機械公會理事長魏燦文、校友獎學基金會董事長卓永崇、台南校友總會理事長王建章。另有三代一中人代表，廣泰科技董事長周泰隆、前署立台南醫院新化分院院長劉明道。

周泰隆說，父親周清和是南一中日治時期第5屆校友，創辦廣泰金屬工業公司，曾在二戰後聯絡校友，籌組校友會，在現在的中正路設有校友會館，可惜在228事件後關閉，僅只開設約1年。新生代的一中人有南一中學生聯合會現任會長陳亞昕、副會長李祐頡。

立法院前院長王金平甫獲日本授與最高等級的「旭日大綬章」殊榮，他除了拍攝百日倒數照片外，也錄製影片，獻聲祝福，期勉南一中培育更多人才為國家所用。

南一中為慶祝建校百年，拍攝了3支影片，首部曲〈回憶篇〉，今天發表，內容以一中人熟悉的校歌開場，疊合1世紀以來的校園影像，感性呈現百年發展簡史。影片由源日工作室蘇家弘、王士源導演與製作。王士源也是校友，曾擔任校刊社長，嶄露文藝才華。

南一中百年校慶最受矚目的是校友會發起的建設母校募款活動，將募款5千萬元，包含校史館等校舍整建以及環境改善、校務發展等，目前已募到4千多萬元，展現其他高中少見的團結力。吳榮彬表示，早年高中，南一中與建中並駕齊驅，迎接百年校慶，校友大力贊助，協助學校推出10年計畫，要重現南一中過去光芒。

校長廖財固表示，百年校慶看見所有一中人大團結，南一中也將出版5冊1套的特刊，完整述說一中人的故事。也邀請金曲歌王謝銘祐創作主題曲「南風」，並與校內社團共同舉辦兩場演唱會，展現一中自由多元學風。

負責百年校慶募款的吳榮彬邀請大家一同參加2場百年校慶高爾夫球賽，並在4月16日晚上回來參加校友大團圓辦桌晚會，預計席開250桌，目前已試菜3次，網羅富有在地特色及風味的食材，納入菜單中，呈現濃濃的台灣味。

百年校慶影片〈回憶篇〉連結：https://youtu.be/UFjcPWlzcRU

台南一中慶祝百年校慶，今天舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會。記者鄭惠仁／攝影
台南一中慶祝百年校慶，今天舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會。記者鄭惠仁／攝影
台南一中慶祝百年校慶，今天舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會。記者鄭惠仁／攝影
台南一中慶祝百年校慶，今天舉辦百日倒數啟動暨回憶篇影片發表會。記者鄭惠仁／攝影

南一中 募款 台南

延伸閱讀

創校百年倒數 台南一中發表回憶篇影片

籌備一年辦校慶 埔心國中六十周年三代校友都回來

高英工商52周年校慶 邀校友直播主瑞瑞主持高英之星

回想爭取屏東特殊教育學校 潘孟安參加10週年校慶

相關新聞

他求解小學三年級數學 眾人一看題目傻了：連國文一起考嗎？

相信許多人對於數學是非常懼怕的，不僅要有算術能力，對於題目還得要有理解力，也因此不少學生對於數學都非常頭疼。一名家長就貼出孩子的小學三年級數學題目，沒想到眾多網友看完後都直呼「看不懂」，還有人笑說「是要國文和數學一起考嗎？」

宜蘭2校營養午餐烤雞腿不熟 34學生身體不適

宜蘭縣國中小營養午餐又出包，黎明國小、中華國中昨天2500隻烤雞腿中，有近1500隻烤雞腿未熟透，造成兩校共34名學生，...

花蓮教育處爭取千餘萬元 為5校汰換老舊交通車

花蓮縣政府向教育部爭取補助，加上縣府配合款，共獲核定1655萬元，已添購5輛交通車，預計新的學期就會陸續到位，為鳳林國中...

會考數學／數學不是念越久考越好 找對方法才是最佳解！

三角形的基本性質在會考數學科中，是永不缺席的必考題，有時還會搭配圓形、相似形等性質來命題，令許多學生頭痛不已。如果只記住外心、內心、重心的性質，可能還不知如何解題，所以同學們一定要將過去所學的每個觀念熟記，才能在需要的時候活用這些工具

南一中慶百年校友捐4千多萬建設母校 影片首部曲發表

台南一中百年校慶，校友會發起募款建設校園，已募款4千多萬元，為國內少見，也展現向心力。今年4月16日將舉行慶祝大會，今天...

影／阿祖級竹市龍山國小 一甲子群英樓改建如城堡

新竹市龍山國小建校101年，堪稱光復路周邊「阿祖級」的學校，其中群英樓校舍老舊逾一甲子，市府投入2.3億元改建終於在今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。