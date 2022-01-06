影／阿祖級竹市龍山國小 一甲子群英樓改建如城堡

新竹市龍山國小建校101年，堪稱光復路周邊「阿祖級」的學校，其中群英樓校舍老舊逾一甲子，市府投入2.3億元改建終於在今天啟用；4樓高的群英樓打破傳統方正校舍印象，建築與周邊樹木、環境相呼應，吸引學生穿梭校舍活動、遊戲，歡笑聲不斷。

龍山國小緊鄰關埔重劃區，班級數、學生數逐年增加，目前全校共63班、1680名學生，是竹市第6大的國小。原本的2層樓高群英樓歷經11期改建，2016年經評估耐震係數過低需要重建，市府採原地拆除重建，由田中央聯合建築師事務所規畫、設計及監造，昭雄營造工程公司承攬施工，歷經2年半的工期，終於在去年底竣工，今天啟用。

市府今天舉辦龍山國小群英樓校舍啟用儀式，市長林智堅等人也親臨參與，特別稱許新校舍的流線型外觀，並走訪樓中樓的圖書館空間、戶外階梯平台與學生合影留念。林也說，趁新建校舍也一併整理大門景觀、學習步道與操場，讓龍山國小有新風貌。

林智堅說，竹市府近年啟動新校園運動，除了打造孩子的知識遊樂園，也提供社區大型綠地與休憩環境，龍山國小位處國道與竹科園區的門面，不僅讓下交流道的用路人眼睛一亮，他也分享踏上群英樓頂樓平台望向國道的景貌，更是他從未看過的風景。

龍山國小校園內的烏臼、羅漢松與落羽松被稱為「龍山三寶」，這次群英樓改建也保留環繞在校舍旁的烏臼等樹木，建築師黃聲遠也將群英樓外牆設計馬賽克磚，與周遭數目相呼應，校舍裡還有樓中樓圖書館，以落地開窗融入周邊環境的綠樹與光影。