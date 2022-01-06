無言的對白！崇明國樂班學生用音樂、茶說四季的變化

「沐春風絲竹起，品四季茗遞嬗，覺茶心怡然自得。」台南市崇明國中國樂班迎接校慶開了跨領域特色課程「茶」，師生用音樂、茶在無言中說四季更迭的故事；藝術與茶道中，學生對音樂與生活有更深層認識。昨期末成果發表會上學生優雅、熟練、精湛地吹奏、茗泡，展現素養、探究與解決問題的能力。

年年在全國音樂競賽中拿國樂演奏特優第一的崇明國中國樂班，培育了許多音樂人才，目前正在樂壇上發光發熱。崇明國中慶祝建校30周年，這學期啟動一系列藝文活動，展現學習成果；國樂班開了跨領域特色課程，國一是說樂理、國二是白蛇傳，國三則是茶-「覺嬗」。

其中茶課程，是將藝術、音樂融入茶道，引領學生用音樂察覺生活，用品茗感受生活，進而從四季更替中，了解生命意義，激發學習力。學生在期末展現學習成果，用吟詩、舞台設計、吹奏、茶道說出「我們學了什麼」！

台上學生依著四季變化吹奏不同的樂曲，台下學生熟練地展現泡茶的功夫，讓家長、老師、來賓品著碧螺春。樂聲歇止，茶湯入杯，啜飲中淡香撲鼻；詩又起，樂又揚，學生用實作說著學習的故事。

「輕輕落在我掌心，靜靜在掌中結冰，我慢慢地聽，雪洛下的聲音，閉著眼睛，幻想它不會停。」現場雪落中帶來驚呼，如夢似幻。

老師郭育君表示，「覺嬗」把四季變化呈現出來，透過樂曲演奏來代表劇場對白，「我們樂茶食來說故事，希望打開5感6覺，讓人感受四

季的變化。」

樂器的選擇上考慮到四季給人的感受，乃至曲目的選擇都經過設計，如蕭、古箏就是秋天意境的呈現，老師蕭雅黛說著。

校長陳威介說，此課程讓孩子透過團隊合作、專題探究來解決問題，國三班以茶為主題，讓孩子體會茶，在成為茶的分享者過程中，透過音樂、美術的融入，讓品茗者享受四季飲茶的不同感覺。也藉此讓學生察覺自己的內心、周遭人事物，品味生活。