教育部數位學習深耕優良學校 南市獲獎校數全國第一

教育部「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校選拔出爐，台南市大放異彩，全國9所國中小入選，南市海東國小、西門實小及大成國中等3所學校入列，成為最大贏家。市長黃偉哲強調數位學習教育將在全市持續深耕推動。

黃偉哲表示，因應108課綱實施，台南市鼓勵學校發展校訂特色課程，3所學校教師團隊以新興科技為基礎，推動跨域課程。面對未來推動「生生用平板」，有信心能更落實師生數位學習思維與能力，讓校校都成為數位學習深耕校園。

課程與教學為學校教育本質，教育局長鄭新輝強調，2020年以前已完成各校前瞻智慧學習教室，以「硬支持．軟充實」的理念，讓課程豐富多元。

海東國小從在地情境出發，已連續發展4年主題跨域課程，2018年推動「暗蟬棲息地」課程，為支持居民對環境土地重視，結合台灣暗蟬發展暗蟬機器人；2019年發展自動偵測滅火機器人、自動澆水灌溉系統課程模組。2020年讓學生探究學區的淹水原因並提出智慧水閘門，利用機電裝置，預警淹水問題，減少水災的損失。去年則研發可在家裡進行運動的遊戲式機器人。

西門實小所開創的因應氣候變遷P L智慧漂浮島課程四年來吸引國內外超過100個團隊參與全英語課程實踐並於線上平台視訊分享學習心得與成果，參與的國家有10餘國。校長呂翠鈴表示，此次榮獲教育部優良獎，是一大鼓勵，西門實小教師為學生的未來而教，4年來以資訊力及英語力跨國展現台南學子優異的學習成果。

大成國中自2014年即參與行動學習計畫，希望打造行動、智慧的學習環境。2016至2017年與成大合作智慧手環課程開發計畫，課程的主軸均鎖定在健康上。2018年發展以教育部「85210」為主軸的健康課程，期以學生能每天睡足8小時、每日5蔬果、每日觀看3C螢幕時間少於2小時、每1日運動至少30分鐘、零糖飲、足喝水的目標，以學生真實情境出發去探究解決自己想解決的問題。解決過程逐步引導學生思考所學、搜尋資料、連結可用的知能以採行解決的方法與策略。

深耕課程是教科書內容所沒有的，問題解決不斷的演進與發生，課程實施需相當長的時間與心力，但可以讓學生養成反雛所學的習慣，找到資源以解決欲解決的問題，營造學生問題解決的思惟。鄭新輝說、師生攜手成長，看到孩子在問題解決後開心的學習笑容，也看到未來的希望。