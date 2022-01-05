快訊

封城一直來：中國坦承「武漢封城後最慘疫情」何解？

房價如何下來？ 趨勢專家曝「其實不用打房」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

教育部數位學習深耕優良學校 南市獲獎校數全國第一

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市大成國中、海東國小、西門實小獲得教育部「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校。圖／台南市教育局提供
台南市大成國中、海東國小、西門實小獲得教育部「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校。圖／台南市教育局提供

教育部「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校選拔出爐，台南市大放異彩，全國9所國中小入選，南市海東國小、西門實小及大成國中等3所學校入列，成為最大贏家。市長黃偉哲強調數位學習教育將在全市持續深耕推動。

黃偉哲表示，因應108課綱實施，台南市鼓勵學校發展校訂特色課程，3所學校教師團隊以新興科技為基礎，推動跨域課程。面對未來推動「生生用平板」，有信心能更落實師生數位學習思維與能力，讓校校都成為數位學習深耕校園。

課程與教學為學校教育本質，教育局長鄭新輝強調，2020年以前已完成各校前瞻智慧學習教室，以「硬支持．軟充實」的理念，讓課程豐富多元。

海東國小從在地情境出發，已連續發展4年主題跨域課程，2018年推動「暗蟬棲息地」課程，為支持居民對環境土地重視，結合台灣暗蟬發展暗蟬機器人；2019年發展自動偵測滅火機器人、自動澆水灌溉系統課程模組。2020年讓學生探究學區的淹水原因並提出智慧水閘門，利用機電裝置，預警淹水問題，減少水災的損失。去年則研發可在家裡進行運動的遊戲式機器人。

西門實小所開創的因應氣候變遷P L智慧漂浮島課程四年來吸引國內外超過100個團隊參與全英語課程實踐並於線上平台視訊分享學習心得與成果，參與的國家有10餘國。校長呂翠鈴表示，此次榮獲教育部優良獎，是一大鼓勵，西門實小教師為學生的未來而教，4年來以資訊力及英語力跨國展現台南學子優異的學習成果。

大成國中自2014年即參與行動學習計畫，希望打造行動、智慧的學習環境。2016至2017年與成大合作智慧手環課程開發計畫，課程的主軸均鎖定在健康上。2018年發展以教育部「85210」為主軸的健康課程，期以學生能每天睡足8小時、每日5蔬果、每日觀看3C螢幕時間少於2小時、每1日運動至少30分鐘、零糖飲、足喝水的目標，以學生真實情境出發去探究解決自己想解決的問題。解決過程逐步引導學生思考所學、搜尋資料、連結可用的知能以採行解決的方法與策略。

深耕課程是教科書內容所沒有的，問題解決不斷的演進與發生，課程實施需相當長的時間與心力，但可以讓學生養成反雛所學的習慣，找到資源以解決欲解決的問題，營造學生問題解決的思惟。鄭新輝說、師生攜手成長，看到孩子在問題解決後開心的學習笑容，也看到未來的希望。

教育部 台南 鄭新輝

延伸閱讀

年關南北人流更緊密 黃偉哲：考慮跟進「拍照戴口罩」

「靜昶守護」綠地方首長全員合體催票 挺雙林終結惡鬥

籲中華民國比照南韓！台南市議會通過特赦陳水扁提案

民進黨7執政縣市首長拍片催票 挺林靜儀林昶佐

相關新聞

花蓮教育處爭取千餘萬元 為5校汰換老舊交通車

花蓮縣政府向教育部爭取補助，加上縣府配合款，共獲核定1655萬元，已添購5輛交通車，預計新的學期就會陸續到位，為鳳林國中...

會考數學／數學不是念越久考越好 找對方法才是最佳解！

三角形的基本性質在會考數學科中，是永不缺席的必考題，有時還會搭配圓形、相似形等性質來命題，令許多學生頭痛不已。如果只記住外心、內心、重心的性質，可能還不知如何解題，所以同學們一定要將過去所學的每個觀念熟記，才能在需要的時候活用這些工具

教育部數位學習深耕優良學校 南市獲獎校數全國第一

教育部「中小學數位學習深耕計畫第一期」優良學校選拔出爐，台南市大放異彩，全國9所國中小入選，南市海東國小、西門實小及大成...

推廣跆拳道與柔道 鄧公國小場地整修完成

新北市淡水區鄧公國小柔道場地及跆拳道場館，過去地墊設備老舊，容易造成小小選手容易受傷，因此在新北市議員陳偉杰協助下，兩座場館設備換新，市議員陳偉杰也希望能夠讓選手們，安心的練習有更好的成績。

毛蟹、山羌爬上牆 雙溪國小圍牆好亮眼

雙溪國小的圍牆因為年久失修，為顧及師生的通行安全，校方進行圍牆改善工程，並由全校師生共同設計圍牆圖案，不僅有雙溪三寶山藥、毛蟹、野薑花，還有山羌、穿山甲、食蟹獴、螢火蟲等，讓圍牆不再只是保障校園安全，也兼具藝術人文氣息，今(4)日立委賴品妤到場揭牌，場面熱鬧。

1套服裝穿26年 豐榮國小合唱團終於有新團服

台東縣豐榮國小合唱團成軍多年，今年將代表台東縣參加全國賽，只有26年前購的團服，部分團員甚至沒有團服可穿，僅能以同色系運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。