推廣跆拳道與柔道 鄧公國小場地整修完成

新北市淡水區鄧公國小柔道場地及跆拳道場館，過去地墊設備老舊，容易造成小小選手容易受傷，因此在新北市議員陳偉杰協助下，兩座場館設備換新，市議員陳偉杰也希望能夠讓選手們，安心的練習有更好的成績。

鄧公國小柔道場館，這次除了將大面積的柔道地墊更新，還有選手們的鞋櫃汰換、添購高低拉訓練站，都為大家在平時的訓練上有很大的幫助。

鄧公國小主任 彭美琴表示，除了柔道場館的整修，跆拳道場館更是大幅度的改變，就連入口處都有相當明顯的意像，加裝感應照明燈，讓場館多了一分專業質感。

鄧公國小致力於發展各體育項目，除了田徑、柔道、角力 之外， 鄧公國小跆拳道也是重點之一。

學校表示，道場的地墊全部採用國際級的規格，另外周遭也有防護墊、置物架等設置。議員也希望透過訓練場地的設備更新，能夠讓小小選手們在安全舒適的環境下，在未來的比賽有更好的表現成績。