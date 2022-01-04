毛蟹、山羌爬上牆 雙溪國小圍牆好亮眼

雙溪國小的圍牆因為年久失修，為顧及師生的通行安全，校方進行圍牆改善工程，並由全校師生共同設計圍牆圖案，不僅有雙溪三寶山藥、毛蟹、野薑花，還有山羌、穿山甲、食蟹獴、螢火蟲等，讓圍牆不再只是保障校園安全，也兼具藝術人文氣息，今(4)日立委賴品妤到場揭牌，場面熱鬧。

雙溪國小因為地形關係，校內外落差大，學校師生或民眾如果太靠近圍牆，可能會摔落到校外馬路，十分危險；圍牆柱子龜裂、水泥磁磚剝落，安全也堪慮。

立委賴品妤說，這道圍牆不僅有雙溪三寶山藥、毛蟹、野薑花，還有山羌、穿山甲、食蟹獴、螢火蟲…都是雙溪常見的動植物及昆蟲，並有貂山詩社描述雙溪三寶的詩作，這是學生每週都要上吟詩課的內容，更有全校師生共同的回憶。

雙溪國小校長葉永菁說，感謝立委賴品妤協助，爭取中央500萬元經費，先進行校地地質調查與鑽探，還有補強柱子結構及進行土壤減壓，並加上安全圍柵，確保兼擋土牆功能的學校圍牆安全無虞後，再進行全校師生共同設計圍牆圖案，融入校訂課程四大主軸—閱讀、吟詩、生態、活力淡蘭，由一至三年級畫圖，四至六年級做馬賽克拼貼。