「媒玩媒了」 六和高中多媒體設計科畢業展登場

桃園六和高中多媒體設計科的年度盛事—「畢業展暨實習作品成果展」，即將登場。校方表示，希望透過展覽能讓觀眾感受到，就算面臨升學壓力，學生仍揮灑熱情，了解創作不光是考試的產物，更是生活中感受的紀錄。

相關作品將在中壢太平洋SOGO百貨10樓「特別活動廳」展出，並於1月8日周六中午舉行開幕儀式，展期是1月4日至9日，歡迎各界參觀、鼓勵，並欣賞學生們的努力與創意，

這次的展覽名稱「媒玩媒了」，是採自諧音，象徵擁有不絕的靈感及嘗試創新、面對錯誤、解決問題的勇氣。發想來自於學生進入多媒體設計科後，感受到生活中的一切與設計息息相關，從手繪到電腦科技，設計的表現種類多元，透過跨領域的結合，讓創作就像魔法般充滿無限創意與可能。