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「媒玩媒了」 六和高中多媒體設計科畢業展登場

聯合報 / 教育事業部
六和高中多媒科學生向佳暄、林姿瑩、葉陳翊綺、葉妤萱、丁羽涵共同設計的「關我甚麼塑」桌遊，是畢展亮眼作之一。圖／六和高中提供
六和高中多媒科學生向佳暄、林姿瑩、葉陳翊綺、葉妤萱、丁羽涵共同設計的「關我甚麼塑」桌遊，是畢展亮眼作之一。圖／六和高中提供

桃園六和高中多媒體設計科的年度盛事—「畢業展暨實習作品成果展」，即將登場。校方表示，希望透過展覽能讓觀眾感受到，就算面臨升學壓力，學生仍揮灑熱情，了解創作不光是考試的產物，更是生活中感受的紀錄。

相關作品將在中壢太平洋SOGO百貨10樓「特別活動廳」展出，並於1月8日周六中午舉行開幕儀式，展期是1月4日至9日，歡迎各界參觀、鼓勵，並欣賞學生們的努力與創意，

這次的展覽名稱「媒玩媒了」，是採自諧音，象徵擁有不絕的靈感及嘗試創新、面對錯誤、解決問題的勇氣。發想來自於學生進入多媒體設計科後，感受到生活中的一切與設計息息相關，從手繪到電腦科技，設計的表現種類多元，透過跨領域的結合，讓創作就像魔法般充滿無限創意與可能。

六和高中校長陳淑惠表示，六和多媒體設計科日漸成熟，培育無數優秀學子，歷年的表現屢獲佳績，勇奪全國技藝競賽的金手獎及多次的優勝，漂亮的戰績源於認真的老師們及同學紮實的基本功，以及對於潮流的敏銳觀察，並將想法呈現於作品中。

桃園六和高中多媒體設計科的畢業展—「媒玩媒了」登場，同學自製吸睛海報。 圖／六和高中提供
桃園六和高中多媒體設計科的畢業展—「媒玩媒了」登場，同學自製吸睛海報。 圖／六和高中提供

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