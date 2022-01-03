疫情中見良善 安得烈學藝競賽得獎作品線上特展

安得烈慈善協會舉辦第六屆學藝競賽，學生投稿踴躍，繪畫與作文共有1473件投稿，最終選出134件得獎作品。國安會前祕書長高華柱出席頒獎肯定得獎作品雖見疫情影子仍顯露人性光輝。得獎作品即日起在聯合報教育官網「聯合學苑」舉辦特展，期許藉由孩子溫暖筆觸，傳遞正向價值。

安得烈慈善協會十年前自食物銀行起家，有感於社會公益不只救飢助貧，更應重視兒童與青少年的全人發展，幫助他們培養健全身心靈，因此自六年前開辦學藝競賽，鼓勵偏鄉、清寒弱勢家庭兒少發展閱讀寫作及美術繪畫能力。

來自台東的張同學這次獲作文類特優，平常與媽媽跟妹妹三人相依為命的她說，國小階段曾被同學欺負，是媽媽的開導，讓她改變想法、學會以越南之子為傲。感念媽媽隻身來台，獨自養家很辛苦，因此想用文章感謝她。

三度獲獎的鍾同學是協會持續關懷的個案，爸爸長期生病臥床，只靠母親支撐家計，生活雖然辛苦，但點點滴滴都成為她的創作養分。她說，很感謝協會長期幫助，讓她們姊妹可以安心求學。學藝競賽獲獎讓她感到付出被肯定，對她來說，繪畫或寫作是她最感放鬆的時刻，很像開創了自己專屬的小空間，能夠沉澱心情。她希望未來能夠投入繪畫教育，開設畫室幫助更多孩子學習創作。

安得烈理事長張德明表示，希望藉由學藝競賽提升年輕世代精神層面上的滿足，進一步帶給社會更光明、更正面的影響。他指出現代社會最缺「專注」，但從得獎作品中看見獲獎同學願意靜心寫作跟繪畫，進而表達自身想法，正是最好的專注練習。孩子們從正向的角度去觀察台灣的細節，呈現出真誠與善良。不論學習或求職，人生未來一定還有許多挑戰，他鼓勵孩子們秉持著這股精神，用正面眼光迎向挑戰，並用真誠與善良來影響社會。

國父紀念館副館長楊同慧說，孩子充滿童趣的畫作，如實呈現眼中的世界，每一幅畫都充滿朝氣，令人倍感希望。這兩年疫情影響深入生活各層面，她認為安得烈所做的正是寒冬送暖，善念是對付疫情最好的方式，呼籲大家更要彼此扶持。

●安得烈慈善協會第六屆學藝競賽線上特展：https://udncollege.udn.com/chaca/