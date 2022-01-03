偏鄉國際教育英語週登場 學子體驗雙語

偏鄉地區學校要體驗雙語教學不易，為要讓國中、國小的學子，在學校也可以輕鬆與外師互動，三芝國中執行皇冠北海國際教育英語週的活動，邀請鄰近的中小學一起來參與，讓學生在活動中，課堂外師的帶領下體驗雙語教學。

三芝國中教務主任黃鈞蕙說，計畫從106學年度就已經開始，逐漸的擴大，今年三芝國中更邀請三芝、石門區內國中、小學一同來體驗，透過有趣的闖關活動與外師的教學，讓偏鄉的學生有接觸外師，英語會話互動的機會，讓英語這門學科，變得生活化。

英語週的闖關活動，特別設計讓國中與國小學生有不同的難度，透過拼單字、認識世界各國國旗以及與外師的生活會話練習，藉此增加偏鄉學生的英語教學資源，也增進聽、說、讀、寫的能力。