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曾面臨裁併校危機、比鄰砂石場 屏縣新南國小新校舍啟用

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉新南國小新校舍落成啟用，還增加社區共讀站。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南國小新校舍落成啟用，還增加社區共讀站。記者劉星君／攝影

屏東縣新南國小地處屏東最北邊高樹鄉，學校與砂石場比鄰共存，曾面臨裁併校危機，縣長潘孟安今出席新南國小新建校舍與半戶外球場啟用典禮，潘孟安感性說，當時在裁併校過程面臨很大抉擇，當時的校長帶領學生們成為「砂石坑的提琴手」，讓孩子們音樂站上舞台演奏，讓他很感動，加上地方人士請命奔走，讓這所學校重新改建，而不是整併。

高樹鄉新南國小創立1969年，學區是典型農村純樸，村民向心力強，北棟教學行政大樓使用超過47年，校舍結構安全疑慮，影響學習環境。縣府向教育部爭取，獲補助「老舊校舍重建工程」經費 4889萬4000元整，工期19個月，建10間教室及2間社區共讀站的新穎簡約風建築；為讓學生與社區民眾有舒適的運動及活動空間，向教育部體育署爭取890萬經費新建半戶外球場，工期6個月。今一起舉行啟用典禮。

潘孟安出席致詞說，面臨高齡化、少子化情況，過去一村里一學校情況，讓許多學校逐漸整併，當時他面臨很大抉擇，考量新南、田子，這兩村需國小整併，考量過程中，新南國小感動故事讓他決定保留。

當時校長陳淑蕙募集小提琴，讓孩子們學習，站上舞台演奏小提琴，成為「砂石坑的提琴手」，還帶著學生到美國演出，孩子們透過音樂找到自信心。今天校舍啟用典禮，校長陳淑蕙也出席。

潘孟安說，2018年爭取預算編列拆除校舍重建，發現校門口大馬路就是砂石車疏濬必經之路，當時要求校門口要更改，希望學校盡快辦理，讓學童上下學安全最重要。

新南國小現有68名學童，每年級1班，一班約10到12名學童，校長陳和貴說，學校以「科技、藝文、體育、英語」為學校永續發展願景，營造「多元學習校園」，推動多元社團、體育團隊及全英語教學，鼓勵學生多元學習，在棒球隊、法式滾球隊與醒獅隊參加縣內、外比賽獲佳績，棒球隊今年更打進全國32強。

新南國小指出，提供社區民眾及孩子圖書閱讀、數位教學、終身學習等場域，設社區共讀站，創造社區與師生共讀共學的環境，營造有溫度的社區共讀圖書館。

為讓學生與社區民眾有舒適的運動及活動空間，屏縣府向教育部體育署爭取890萬元新建新南國小半戶外球場，今舉行啟用典禮。記者劉星君／攝影
為讓學生與社區民眾有舒適的運動及活動空間，屏縣府向教育部體育署爭取890萬元新建新南國小半戶外球場，今舉行啟用典禮。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南國小今舉行校舍老舊校舍重建工程啟用典禮，縣長潘孟安、立委周春米與地方人士開心出席。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南國小今舉行校舍老舊校舍重建工程啟用典禮，縣長潘孟安、立委周春米與地方人士開心出席。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南國小新校舍落成啟用，還增加社區共讀站，小朋友們在閱讀角落專心閱讀。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉新南國小新校舍落成啟用，還增加社區共讀站，小朋友們在閱讀角落專心閱讀。記者劉星君／攝影

潘孟安 砂石

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