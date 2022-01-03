聽新聞
test
0:00 / 0:00
基市56所學校建構防災校園3校獲獎 東信國小表現最優
基隆市全市56所國中小及幼兒園去年底全數完成防災校園建置，其中東信、西定和碇內國小參加全國防災校園大會師選拔賽，東信以「雙語防災主播課程」榮獲績優，西定自製「科技沙包與防水閘門教具」被評為優選，碇內以「泳池逃生演練」獲得入選獎項，全數獲獎。
基隆市教育處長林祝里表示，因為氣候劇烈變遷，時有強降雨等災害發生，校園防災是市府重要政策。全市56所國中小及幼兒園學校每年分梯次申請「教育部防災校園建置計畫」，到去年底已百分之百完成防災校園建置。未來還會持續輪替更新，打造學生安全、家長安心的學習環境。
東信國小以「E2防災創新課程」為主題，結合Exploration（探究課程）及English（英語融入），培養學生設計家鄉環境防災地圖，還讓學生擔任雙語防災新聞主播，發展「東信防災開箱寶」特色課程。此外綠生活科學小達人專題探究課程，發表基隆環境防災地圖、家庭防災避難包遊具及「防災有一套」防災頭套，獲得防災基礎建置學校績優殊榮。
西定國小應用居家防災科技的原理，自製防災淹水閘門與科技沙包，搭配淹水警報器，透過模型教學與實際操作，將在地化的淹水、土石流災害潛勢融入課程中。學生透過實際的環境踏查、GIS圖資查詢與疊圖繪製，讓學生認識家鄉的環境脆弱的部分，培育「防災小尖兵」，還將自製的「防災皮影戲」帶出校園宣導防災觀念。
碇內國小藉由學校游泳池，引導學生進行泳池的地震逃生演練，當警報響起迅速上岸、蹲下靠牆、浮板護頭，在泳池上課的師生遇到警報應變，鎮定而迅速，充分展現平日防災教育的素養，被評為防災校園入選學校。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言