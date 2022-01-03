基市56所學校建構防災校園3校獲獎 東信國小表現最優

基隆市全市56所國中小及幼兒園去年底全數完成防災校園建置，其中東信、西定和碇內國小參加全國防災校園大會師選拔賽，東信以「雙語防災主播課程」榮獲績優，西定自製「科技沙包與防水閘門教具」被評為優選，碇內以「泳池逃生演練」獲得入選獎項，全數獲獎。

基隆市教育處長林祝里表示，因為氣候劇烈變遷，時有強降雨等災害發生，校園防災是市府重要政策。全市56所國中小及幼兒園學校每年分梯次申請「教育部防災校園建置計畫」，到去年底已百分之百完成防災校園建置。未來還會持續輪替更新，打造學生安全、家長安心的學習環境。

東信國小以「E2防災創新課程」為主題，結合Exploration（探究課程）及English（英語融入），培養學生設計家鄉環境防災地圖，還讓學生擔任雙語防災新聞主播，發展「東信防災開箱寶」特色課程。此外綠生活科學小達人專題探究課程，發表基隆環境防災地圖、家庭防災避難包遊具及「防災有一套」防災頭套，獲得防災基礎建置學校績優殊榮。

西定國小應用居家防災科技的原理，自製防災淹水閘門與科技沙包，搭配淹水警報器，透過模型教學與實際操作，將在地化的淹水、土石流災害潛勢融入課程中。學生透過實際的環境踏查、GIS圖資查詢與疊圖繪製，讓學生認識家鄉的環境脆弱的部分，培育「防災小尖兵」，還將自製的「防災皮影戲」帶出校園宣導防災觀念。