快訊

女醫元旦領唱國歌 眼尖網友認出是「最美熱舞新娘」

蔡總統和高官搭專機輔選林靜儀 顏寬恒問：誰付錢？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基市56所學校建構防災校園3校獲獎 東信國小表現最優

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市西定國小培育「防災小尖兵」，學生將「防災皮影戲」帶出校園宣導防災觀念，在全國防災校園大會師選拔賽榮獲優選成績。圖／基市府教育處提供
基隆市西定國小培育「防災小尖兵」，學生將「防災皮影戲」帶出校園宣導防災觀念，在全國防災校園大會師選拔賽榮獲優選成績。圖／基市府教育處提供

基隆市全市56所國中小及幼兒園去年底全數完成防災校園建置，其中東信、西定和碇內國小參加全國防災校園大會師選拔賽，東信以「雙語防災主播課程」榮獲績優，西定自製「科技沙包與防水閘門教具」被評為優選，碇內以「泳池逃生演練」獲得入選獎項，全數獲獎。

基隆市教育處長林祝里表示，因為氣候劇烈變遷，時有強降雨等災害發生，校園防災是市府重要政策。全市56所國中小及幼兒園學校每年分梯次申請「教育部防災校園建置計畫」，到去年底已百分之百完成防災校園建置。未來還會持續輪替更新，打造學生安全、家長安心的學習環境。

東信國小以「E2防災創新課程」為主題，結合Exploration（探究課程）及English（英語融入），培養學生設計家鄉環境防災地圖，還讓學生擔任雙語防災新聞主播，發展「東信防災開箱寶」特色課程。此外綠生活科學小達人專題探究課程，發表基隆環境防災地圖、家庭防災避難包遊具及「防災有一套」防災頭套，獲得防災基礎建置學校績優殊榮。

西定國小應用居家防災科技的原理，自製防災淹水閘門與科技沙包，搭配淹水警報器，透過模型教學與實際操作，將在地化的淹水、土石流災害潛勢融入課程中。學生透過實際的環境踏查、GIS圖資查詢與疊圖繪製，讓學生認識家鄉的環境脆弱的部分，培育「防災小尖兵」，還將自製的「防災皮影戲」帶出校園宣導防災觀念。

碇內國小藉由學校游泳池，引導學生進行泳池的地震逃生演練，當警報響起迅速上岸、蹲下靠牆、浮板護頭，在泳池上課的師生遇到警報應變，鎮定而迅速，充分展現平日防災教育的素養，被評為防災校園入選學校。

基隆市碇內國小「泳池逃生演練」，展現平日防災教育的素養，在全國防災校園大會師選拔賽榮獲入選成績。圖／基市府教育處提供
基隆市碇內國小「泳池逃生演練」，展現平日防災教育的素養，在全國防災校園大會師選拔賽榮獲入選成績。圖／基市府教育處提供
基隆市西定國小安排學生透過環境踏查培育「防災小尖兵」，在全國防災校園大會師選拔賽榮獲優選成績。圖／基市府教育處提供
基隆市西定國小安排學生透過環境踏查培育「防災小尖兵」，在全國防災校園大會師選拔賽榮獲優選成績。圖／基市府教育處提供
基隆市東信國小培養學生設計家鄉環境防災地圖，並讓學生擔任雙語防災新聞主播，在全國防災校園大會師選拔賽榮獲績優成績。圖／基市府教育處提供
基隆市東信國小培養學生設計家鄉環境防災地圖，並讓學生擔任雙語防災新聞主播，在全國防災校園大會師選拔賽榮獲績優成績。圖／基市府教育處提供

基隆 淹水 幼兒園

延伸閱讀

元旦南鯤鯓代天府人潮多 打火弟兄辦體驗活動防災宣導

獨創太陽能防災野戰車 竹縣中興國小推能源教育獲銀獎

特教學生畫畫當神秘禮物送媽媽 拿下特教美術比賽第1名

中華民國縣市體育聯合總會鄭錦洲接任 各地體育會支持

相關新聞

校園新鮮事／桃園復旦高中女 科展奪第一 拚國際賽

桃園市私立復旦高中三年級學生陳芯儀去年8月參加全國科學展，獲得動物與醫學大會獎第1名最高榮譽，不但為學校寫下科展成績新紀...

賀年這樣拍！南投旭光空手道隊 排出超可愛「胖虎臉」

南投縣立旭光高中是培訓空手道國手的搖籃，全隊為了迎新年，連9年腦力激盪設計賀年圖，更用人體排出來俯拍留念，超創意；而今年...

古亭國小「古亭童玩館」收藏上百樣 宜蘭囡仔嗨玩講台語

繼2019年開設「古亭國小柑仔店」，宜蘭縣壯圍鄉古亭國小獲教育部補助340萬元，去年再推2.0版的「古亭童玩館」，收藏現...

孝順從日常做起！ 光華高中獲孝道教育行動學校

全國中等以下學校孝道教育行動學校甄選結果揭曉，台南市光華高中脫穎而出，日前接受教育部頒獎表揚。校長張敬川今天表示，去年該...

基市56所學校建構防災校園3校獲獎 東信國小表現最優

基隆市全市56所國中小及幼兒園去年底全數完成防災校園建置，其中東信、西定和碇內國小參加全國防災校園大會師選拔賽，東信以「...

導盲犬溫暖相伴 資訊教師克服憂鬱症轉為校園心靈捕手

高雄市小港國中輔導老師黃英俞原本是資訊教師，3年前因眼疾失去視力，靠著導盲犬VISA的溫暖陪伴，走出人生低谷，成為中輟生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。