瞎忙2年仍迷惘 高中生怒喊：學習歷程檔案無助生涯探索

高中學習歷程檔案伴隨108課綱上路，明年起至少占大學個人申請兩成分數。政府和民間團體鼓勵學生藉此探索自己，投入自己喜歡的選修課，並製作相關小論文、報告。如今檔案上路2年半，北中南共5名高中生不約而同表示，做檔案花費大量課餘時間，但最後「不知道自己想讀什麼科系的，還是不知道。」

多數高中生認為學習歷程檔案無助生涯探索。台北市建國中學張同學直言「學習歷程檔案不是一個好主意」，多數人高一、高二時還不知道自己要讀什麼系，只能盲目先選修「小論文」，跟著大家寫熱門的題目，形同「亂槍打鳥」，無助學生釐清自己的志向。

嘉義縣協同中學林同學也說，她在建置檔案的過程中，確實會花更多時間調查夢想科系注重的特質，然後寫到檔案裡。這是因為她已經知道想讀的科系，才有辦法這樣蒐集情報。她觀察，班上很多同學，高一時並不確定自己的目標，卻為了上傳檔案，乾脆和大家一起對準醫科、電機等熱門科系來努力。

學生還自認上傳件數過量，耗費青春。內湖高中吳同學分享，他平均一學期交3到4件課程學習成果，但覺得有些根本用不到。比如他在教師鼓勵下，交過國文和家政的作品，基本上與他想推甄的數學系無關，只是為了衝量。

吳同學說，很多檔案需要團體作業，但平日學校課程重，放學後又要去補習，他和同學都找不出時間做，結果都得假日約出來趕工。有一份報告，他同學從新店住家專程跑來內湖做，一連通勤好幾個周末，讓他心想「把這些時間拿來念書，或玩社團，不是更好？」

每學期上傳5到6件作品的中山女高張同學提到，她除了花不少時間與同學討論報告及小論文，還認為社團等多元表現比課堂報告更重要，因此在課業之外，努力兼顧課外活動。

台北市復興高中李同學則說，學習歷程檔案的確提升探索自己的機會，但不少同學更想兼顧上傳件數，難免陷入軍備競賽氛圍中。

學生也認為檔案品質差。林同學說，高中生課程、活動多，檔案通常都是在截止前熬夜趕出來的，大家短時間內的想法也都差不多，檔案就像工廠流水線一樣產出，另外撰寫的心得、讀書計畫等，大多都是空話。

吳同學也反問「大家為了衝量，連課堂筆記都當成檔案來交，大學教授真的想看嗎？」

學習歷程檔案真的一無是處嗎？高中輔導教師分析，學習歷程檔案確實有助高中生提前思考生涯，但我國社會風氣未變，不少家長仍鼓勵學生選讀有「錢」途的科系，才是學生難落實生涯探索的主因。

台北市大直高中輔導主任吳姿瑩認為學習歷程檔案還是有好處，她觀察，歷年高中生都是到了高三學測放榜後，才開始規畫個人申請備審資料，撰寫自傳、讀書計畫等資料。如今高中學習歷程檔案取代備審，鼓勵學生高一就開始準備資料，吸引他們提前上網了解大學18學群，以及自己未來生涯方向。

她也提到，雖然有些功利，但此制上路後，師生更有機會以「這項活動對學習歷程檔案有好處」等理由，鼓勵家長改變教養方式，讓孩子嘗試更多課業以外的事。

不過，吳姿瑩表示，高中生肩負龐大課業壓力，也易受同儕影響，這一階段才開始探索生涯「還是太晚了」。社會和家長對「成功」、「有競爭力」的定義和框架，及對醫學系、電機系等實用科系的推崇，更在無形中反對學生走自己想走的路，以致多數學生即便上了大學，仍不知道自己為何讀書。

她舉例，曾有高中生自我探索後立志讀歷史系，回家後卻遭爸媽限制選填相關科系，引發家庭革命。又如愈來愈多國中小帶學生接觸技職職業試探中心，有學生明明試出興趣，卻在家長建議下棄高職、優先選讀高中。「社會價值觀改變，才能真正翻轉生涯探索教育，」她做出結論。