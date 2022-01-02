雲縣「布袋戲日」紀念國寶大師黃海岱 122顆長壽龜祝壽

每年1月2日是布袋戲大師黃海岱冥誕，雲林縣政府15年前將這天訂為「雲林布袋戲日」向國寶致敬，文化觀光處今天也在布袋戲館舉辦黃海岱122歲冥誕紀念儀式，特製122顆長壽龜菠蘿麵包表心意，另館內展出黃海岱手稿、經典戲偶及劇本等珍貴文物，供民眾參觀布袋戲國寶的百年演藝歷程。

知名布袋戲藝師黃海岱，創辦布袋戲劇團「五洲園」，並被尊稱是「通天教主」，縣府今天舉辦紀念典禮，縣長張麗善代表致上祝福，黃海岱五子黃逢時則代表家屬與會。

紀念儀式由曾獲偶戲節「小金掌獎」的虎尾國中布袋戲團擔綱演出，揭開序幕，黃逢時說，傳統布袋戲面臨的危機是現代人接觸許多外國文化刺激，傳統守舊戲曲勢必要考量到時下年輕觀眾聽覺、視覺等喜好。

黃逢時表示，如何讓新族群發自內心「想看布袋戲」很重要，值得新一輩藝師多加思考，作為目標充實並提升自我，他也鼓勵正在學習布袋戲技藝的學子，多看戲、多接觸聲光資訊，再加上公部門大力推廣傳習，搭配跨域音樂合作，布袋戲的前景將不可限量。

張麗善指出，傳統布袋戲深具教育意涵，講述忠孝節義、禮義廉恥等道德價值，不僅寓教於樂，也教化人心，縣府近年結合科技、虛實呈現，除開發布袋戲VR實境導覽App，布袋戲館內也設常態展，展示各國經典戲偶及布袋戲風華。