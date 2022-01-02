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「古亭童玩館」收藏上百樣 宜蘭囡仔嗨玩講台語
繼2019年開設「古亭國小柑仔店」，宜蘭縣壯圍鄉古亭國小獲教育部補助340萬元，去年再推2.0版的「古亭童玩館」，收藏現代、古早、精緻、科技共4大童玩主題，包含彈珠台、投籃機、曲棍球遊戲機、Switch等上百項童玩，目前陸續增加中。凡是進入館內者，都要講台語，校方希望透過寓教於樂，讓學生快樂地說台語。
「古亭國小柑仔店」由前校長黃賜福推動，將舊教室大變身，集結尪仔標、套圈圈，還有戳戳樂等古早味童玩，教育部長潘文忠2019年到訪時大讚，更挹注340萬元經費以擴大場域，希望造福學生和社區民眾。
由於原先空間較小，校方便把舊有圖書館的空間活化，打造成「古亭童玩館」，從籌備到完工，費時一年之久。館內設有4個主題，「現代童玩」的娃娃機、投籃機等，「古早童玩」有木製彈珠台，「精緻童玩」為藝術家劉清海的木製童玩，以及「科技童玩」Switch等超過百項，學生們都玩得不亦樂乎。
校長莊秀娟表示，古亭童玩館啟用後，學生相當喜歡來這裡，他們平時行為、成績佳，就有機會拿到代幣開心玩，「標準不會很難，只要努力就可以。」原訂去年5月舉辦啟用典禮，卻遇疫情延宕至11月9日，儘管如此，5月完工後便開放師生使用，透過如此鼓勵方式，孩子們表現真的明顯提升。
古亭國小服務對象從0歲至99歲，舉凡親子館、樂齡中心，莊秀娟說，古亭童玩館亦是祖孫共學的最棒場域，不只校內學生可以玩，校外民眾若對該館興趣，也能來電預約參訪。
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