導盲犬溫暖相伴 資訊教師克服憂鬱症轉為校園心靈捕手

高雄市小港國中輔導老師黃英俞原本是資訊教師，3年前因眼疾失去視力，靠著導盲犬VISA的溫暖陪伴，走出人生低谷，成為中輟生的心靈捕手。他說，國中時成績滿江紅，念高職時身邊多是被放棄的孩子，後來還好有VISA陪自己走出黑暗，他以自身的故事，感動與導正行為偏差與中輟生回校，也讓受挫學生找回自信。

黃英俞說，自己曾是學校最不快樂的孩子，國中承受著父母的失望，每天到學校被體罰及羞辱，心中有時會冒出自殘的意念；勉強念了高職，同學裡有很多偏差行為，打架鬧事是常態。後來是補習班老師拯救了他，幫想參加技藝競賽的他特訓，得到了當年技藝競賽電腦維護的首獎。「我永遠記得老師伸出提攜的手，將一個自我形象低落的孩子從深淵中拉出來。」

黃英俞在92年以台南市教師徵試第一名進入教職，在台南市教育網路中心擔任技術人員，開發全市的學務、輔導資料系統，並投入學校特色雙語教學及國際網路競賽，獲得多項獎。他卻在這個時候出現了視力疾病，醫師說會會不斷惡化至失明，他不得不考慮放棄資訊專長，轉投入學生輔導領域，求失明後能保住教職。

從正常視力到108年時雙眼全盲，連字都無法敲出，黃英俞當時罹患憂鬱症，一直走不出去，有2年的時間重新學習盲人的生活技巧，也接觸導盲犬VISA。後來是在視障陪跑志工協助下，透過馬拉松訓練讓憂鬱症好轉，一路相伴的VISA則成為了人生最重要的朋友。

在VISA導引下，失去視力的黃英俞仍勤於走訪中輟生，有好幾次都找不到學生的家門，最後都是VISA找著，甚至看到學生會汪汪叫，提醒他找到人。VISA有很強的記憶力，來過一次就不會忘記，只要帶著牠，很多個性倔強的孩子心也會被軟化，有的會願意敞開心扉和他談。有VISA陪伴，輔導之路並不孤單，許多處在懸崖邊的學生被拉回，「能拉一個是一個！」

黃英俞說，轉任為輔導教師後，接觸許多高關懷的學生，好像有一種很熟悉的感覺，在孩子身上看見曾經因眼疾不快樂的自己，帶著這分理解，更能夠設身處地的陪伴這些迷惘的孩子們。有些孩子有複雜的家庭故事，有些因為被欺負而走上幫派之路，許多離家少女遍體鱗傷，他才發現自己不是只有愛心就足夠，還需要有更多的心理諮商專業，才能去面對複雜的問題。

「盲人的世界是全黑的，但要努力要為自己開燈，從每次幫助孩子中找到光線，也再重新認識世界的美好。」黃英俞說，從沒想過眼疾會讓他進入輔導之路，守護邊緣與受挫孩子會成為自己終身的使命，他也從協助孩子治癒了自己的生命。