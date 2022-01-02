家鄉故事屏縣8年出版104繪本 來義高中畫出巫師傳承

屏東縣府教育處從2013年起出版兒童故事繪本，國小學童們在老師帶領下，田野調查、踏查家鄉，創作出家鄉故事繪本，8年出版104本繪本，110年度發表16本繪本，這學年度首度有國中學校加入，來義高中國中部學生們，畫出部落排灣族巫師文化的任重道遠心路歷程「珠定」，從中認識排灣族文化。

屏東縣新埤鄉餉潭國小校長林秀英說，屏東縣33鄉鎮市中有27個鄉鎮市參與，今年其他6個鄉鎮國小們也將參與，讓全縣33鄉鎮市都有屬於自己家鄉故事繪本。

林秀英說，累計104本繪本故事，分為四大主題，穿梭時間長河－大武山下的子民（人物、文化、節慶活動)、漫遊生活實境 －阿緱日常采風（本土藝術、信仰、傳說)、品讀生命美學－古蹟足履的薪承（民俗、歷史)、走踏家鄉土地－阿緱山海脈動（生態環境）呈現屏東多元而豐富的內涵。

110學年度首次有國中學校參與，來義高中國中部畫出排灣族部巫師文化的任重道遠，取材於部落真實故事，描繪巫師祭儀傳承心路歷程。來義高中族語老師石亞文說，記錄來義鄉古樓部落的巫師文化，被選為巫師是「天命」，年輕巫師被選為巫師後，記錄心路歷程，從抗拒、矛盾到接受。

繪本創作來義高中國中學生鄒佳欣、陳柏成、高婕、郭芷璇等人創作，陳柏成說，繪本創作前，訪談田野調查，過程中讓他認識排灣族巫師文化，有更深一層認識。

屏東縣霧台鄉有8個部落，每個部落都有神話故事，已累計出本5本繪本故事，今年度繪本以佳暮部落故事為主題，創作「通天」。

教育處指出，小作家們的文字與畫作，呈現生命經驗。2013年起，每年有10多所學校老師帶領學童一同蒐集地方故事，由孩子書寫家鄉故事，無論是文字創作或圖畫產出，小作家們心血結晶，藉由孩子們的赤子心敘寫鄉情的美好及感動，表現山海及人文的多元，未來成長的路上，孩子們能帶著土地的涵養，走出自己的路。