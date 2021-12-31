彰化縣舞蹈班成立40周年 5校聯合舞展登場

彰化縣平和國小、育英國小、大同國中、彰安國中及彰化藝術高中5校舞蹈班的聯合舞展今天下午在員林演藝廳登場，彰化縣長王惠美說，今年剛好是彰化縣成立舞蹈班滿40年，期望在多元的藝術教育下，實現每個孩子對藝術的熱情及夢想。

彰化縣5校舞蹈班聯合舞展「彰舞40‧花漾5藝」今天由平和國小的「逐夢」揭開序幕與育英國小的「人魚傳說」呈現迥然不同的民族舞碼，舞姿中訴說古老的傳說與夢想；彰安國中帶來波蘭的傳統舞蹈「Mazurka」與大同國中的「胡桃鉗狂想」呈現古典芭蕾與現代芭蕾的絢爛多姿，還有彰化藝術高中運用肢體、光影與線的拉扯，帶來的現代舞「距‧離」，舞蹈中呈現人與人之間交集、糾纏與冷漠，讓觀眾見證彰化深耕舞蹈教育40年的成果。

王惠美說，今年是彰化縣成立舞蹈班滿40年，因此舉辦「彰舞40‧花漾5藝」聯合展演，彰化縣舞蹈班於民國71年由平和國小創立，接著又於彰安國中、彰化藝術高中、育英國小、大同國中設立舞蹈班，以栽培有舞蹈才華的孩子們。今天集合5校公演，不同年齡有不同的表演方式，謝謝校長、老師們的用心指導，也要謝謝家長們的支持，縣府不斷搭設平台，希望讓彰化子弟能發光發熱。