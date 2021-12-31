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籌備一年辦校慶 埔心國中六十周年三代校友都回來

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
埔心國中校友會理事長許增鏞捐贈興建「家長接送停等區，今天揭牌啟用。記者簡慧珍／攝影
埔心國中校友會理事長許增鏞捐贈興建「家長接送停等區，今天揭牌啟用。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔心國中設立自造教育及科技中心，是鄰近5鄉鎮國中小學的科技探索基地，今天埔心國中六十周年校慶，鄰近5鄉鎮十多所國中小學校長趕到參加，和縣長王惠美和埔心國中家長會、傑出校友合唱「生日快樂」歌，共度「埔中一甲子．幸福一輩子。」歡樂時光。

埔心國中六十周年校慶系列活動豐富，今天之前有前校長紀寶活書畫義賣、感恩慈善音樂會、親子彩繪燈籠、科技IQ燈製作、親師生溪頭健行、希望藝廊藝術家接力展和昨天的歲末越野路跑，今天校慶大會舉辦園遊會、升學博覽會、師生藝文展、校友會捐血、師生相見歡暨感恩餐會、社區聯歡表演，校園熱鬧滾滾。

彰化縣府重視埔心鄉的建設及教育，在埔心國中設立自造教育及科技中心，作為鄰近5鄉鎮的國中小學科技探索基地，並建置智慧教室發展互動式教學，又有教育部建置5G行動學習教室，為埔心國中科技力扎下厚實基礎。縣長王惠美說，縣政府最近兩年補助埔心國中視聽教室優化、樂活運動站、廁所整建、電力系統改善暨冷氣裝設等，補助經費約1450萬元，希望學校軟硬體優化，栽培更多埔心好子弟。

第一屆校友黃裕効64歲，今天歡喜回母校，說起以前求學時光無限懷念。他表示，在埔心國中念書時，只有一排教室，全班50多名學生，現在台灣少子化，埔心國中有好多幢教學大樓，一班不到30名學生，真是不可同日而語。

黃裕効又表示，埔心國中老師很親切，他印象最深刻也最懷念的是體育老師兼訓導主任陳慶珊先生，「陳老師從來不體罰學生」；他因家境不好無法升學，成為人生一大憾事，他讓子女和孫子都讀埔心國中，「三代都是埔中人」，他們覺得很幸福。

理化老師陳慶昌與陳慶珊的姓名剛好一字之差，發音相近，已退休的陳慶昌受邀返校，談到以前有人打電話到埔心國中找陳慶昌，陳慶珊就去接電話，經常發生雞同鴨講的趣味狀況，陳慶珊擔任訓導主任，不得不扳起臉嚴格要求學生。

埔心國中創校六十周年，第一位家長會女會長陳惠琪就任不到一年，既開心又榮幸參與創校60年相關活動。她說，她的先生張政權是埔心國中校友，因為忙於事業，由她出任家長會長，協助學校推動校務和社區事務，看見校長黃森明和老師團隊用心教育，她很感動。

黃森明說，為了舉辦完美的埔心國中60周年校慶，他和行政教學團隊籌畫一整年，今天校慶大會除了園遊會及二輪薩克斯風樂團、10個社區媽媽班聯歡表演，校友會理事長許增鏞為感念父母及師長教育之恩捐贈興建「家長接送停等區」，由縣長王惠美揭牌啟用，傑出校友埔心鄉民代表會主席黃坤鼎、副主席謝新春、埔心鄉農會總幹事張旗聞、埔心鄉長張乘瑜、立法委員謝衣鳳溪湖服務處主任邱景豐都回「娘家」，校慶倍加熱鬧和風光。

埔心國中今天舉辦升學博覽會，中部多所高中職校派員到場宣傳，達德商工現煮咖啡和製作蛋糕表現餐飲科辦學特色，埔心國中校長黃森明和校友會理事長許增鏞贈送感謝狀給達德校長許維純。記者簡慧珍／攝影
埔心國中今天舉辦升學博覽會，中部多所高中職校派員到場宣傳，達德商工現煮咖啡和製作蛋糕表現餐飲科辦學特色，埔心國中校長黃森明和校友會理事長許增鏞贈送感謝狀給達德校長許維純。記者簡慧珍／攝影

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