籌備一年辦校慶 埔心國中六十周年三代校友都回來

彰化縣埔心國中設立自造教育及科技中心，是鄰近5鄉鎮國中小學的科技探索基地，今天埔心國中六十周年校慶，鄰近5鄉鎮十多所國中小學校長趕到參加，和縣長王惠美和埔心國中家長會、傑出校友合唱「生日快樂」歌，共度「埔中一甲子．幸福一輩子。」歡樂時光。

埔心國中六十周年校慶系列活動豐富，今天之前有前校長紀寶活書畫義賣、感恩慈善音樂會、親子彩繪燈籠、科技IQ燈製作、親師生溪頭健行、希望藝廊藝術家接力展和昨天的歲末越野路跑，今天校慶大會舉辦園遊會、升學博覽會、師生藝文展、校友會捐血、師生相見歡暨感恩餐會、社區聯歡表演，校園熱鬧滾滾。

彰化縣府重視埔心鄉的建設及教育，在埔心國中設立自造教育及科技中心，作為鄰近5鄉鎮的國中小學科技探索基地，並建置智慧教室發展互動式教學，又有教育部建置5G行動學習教室，為埔心國中科技力扎下厚實基礎。縣長王惠美說，縣政府最近兩年補助埔心國中視聽教室優化、樂活運動站、廁所整建、電力系統改善暨冷氣裝設等，補助經費約1450萬元，希望學校軟硬體優化，栽培更多埔心好子弟。

第一屆校友黃裕効64歲，今天歡喜回母校，說起以前求學時光無限懷念。他表示，在埔心國中念書時，只有一排教室，全班50多名學生，現在台灣少子化，埔心國中有好多幢教學大樓，一班不到30名學生，真是不可同日而語。

黃裕効又表示，埔心國中老師很親切，他印象最深刻也最懷念的是體育老師兼訓導主任陳慶珊先生，「陳老師從來不體罰學生」；他因家境不好無法升學，成為人生一大憾事，他讓子女和孫子都讀埔心國中，「三代都是埔中人」，他們覺得很幸福。

理化老師陳慶昌與陳慶珊的姓名剛好一字之差，發音相近，已退休的陳慶昌受邀返校，談到以前有人打電話到埔心國中找陳慶昌，陳慶珊就去接電話，經常發生雞同鴨講的趣味狀況，陳慶珊擔任訓導主任，不得不扳起臉嚴格要求學生。

埔心國中創校六十周年，第一位家長會女會長陳惠琪就任不到一年，既開心又榮幸參與創校60年相關活動。她說，她的先生張政權是埔心國中校友，因為忙於事業，由她出任家長會長，協助學校推動校務和社區事務，看見校長黃森明和老師團隊用心教育，她很感動。