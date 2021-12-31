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迎跨年車潮將湧現！ 全台易塞路段看這

學測社會衝刺／強化提升閱讀理解 熟悉試題練手感

如何準備全民英檢初級(3) 閱讀篇

聯合新聞網 / 力宇教育

我們在前2篇全民英檢初級的準備（12），提到單字背誦的重要性，建立好基礎後，才能針對聽力跟閱讀進行延伸的練習。聽力篇除了多做擬真題目，也要多方嘗試外師口音，讓自己沉浸在大量的外語聲音中，才能在考試時候輕鬆抓取關鍵音，正確答題。今天我們來談談如何準備閱讀篇。

在閱讀篇的準備上，還是老生常談地建議同學們要打好背誦單字的基礎，唯有認識越多的單字，在閱讀上就能迅速抓取主旨重點。此外，108新課綱上路後，學習英語不再只是單純背誦，而是應該將英語視為學習不同領域知識的有利工具。因此題組的出題方向愈發生活化、功能化，舉凡圖表、時刻表、路線圖到餐廳訂位、超市集點等都是考題趨勢，不可忽視。

除了日常生活的領域知識外，也建議同學要持續關注時事，平時先了解中文版的新聞報導，有個主旨概念之後，再來聽取英文版的新聞介紹，就能同步進行聽力跟閱讀的練習。Ai學霸的全民英檢閱讀題組考題也收取了大量的新聞時事及其他素養導向強烈的文章供學生進行演練喔！

更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區】(引號內設定超連結：https://topic.udn.com/CAP2022/index)

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】全民英檢GEPT初級(1)課程

https://bit.ly/3pAO2P1

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

學霸 考題 升學

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如何準備全民英檢初級 (1) 單字篇

如何準備全民英檢初級(2) 聽力篇

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