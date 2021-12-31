如何準備全民英檢初級(3) 閱讀篇
我們在前2篇全民英檢初級的準備（1、2），提到單字背誦的重要性，建立好基礎後，才能針對聽力跟閱讀進行延伸的練習。聽力篇除了多做擬真題目，也要多方嘗試外師口音，讓自己沉浸在大量的外語聲音中，才能在考試時候輕鬆抓取關鍵音，正確答題。今天我們來談談如何準備閱讀篇。
在閱讀篇的準備上，還是老生常談地建議同學們要打好背誦單字的基礎，唯有認識越多的單字，在閱讀上就能迅速抓取主旨重點。此外，108新課綱上路後，學習英語不再只是單純背誦，而是應該將英語視為學習不同領域知識的有利工具。因此題組的出題方向愈發生活化、功能化，舉凡圖表、時刻表、路線圖到餐廳訂位、超市集點等都是考題趨勢，不可忽視。
除了日常生活的領域知識外，也建議同學要持續關注時事，平時先了解中文版的新聞報導，有個主旨概念之後，再來聽取英文版的新聞介紹，就能同步進行聽力跟閱讀的練習。Ai學霸的全民英檢閱讀題組考題也收取了大量的新聞時事及其他素養導向強烈的文章供學生進行演練喔！
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