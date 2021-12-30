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淡水柔道角力聯盟表揚大會 選手冠軍衫榮耀加持

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
110年度大淡水柔道角力聯盟表揚大會，給予今年度所有在全中運、全國運表現優異的選手們表揚。 圖／紅樹林有線電視提供
110年度大淡水柔道角力聯盟表揚大會，給予今年度所有在全中運、全國運表現優異的選手們表揚。 圖／紅樹林有線電視提供

為了從小培育柔道角力選手，新北市議員陳偉杰在去年攜手深耕多年的謝貴美男老師，成立大淡水地區柔道角力聯盟，為各國小、國高中的選手們爭取許多學習資源，身為聯盟召集人，市議員陳偉杰在日前出席了110年度大淡水柔道角力聯盟表揚大會，給予今年度所有在全中運、全國運表現優異的選手們表揚。

剛成立的柔道角力聯盟，包括了竹圍高中柔道隊、角力隊、正德國中柔道角力隊、新興國小柔道角力推廣協會、鄧公國小柔道角力隊以及三芝區興華國小都有加入。被推派為「盟主」的市議員陳偉杰表示，感謝國花葉金枝紀念文教基金會、新北市淡水王氏宗親會的大力支持，讓每位選手都能獲得滿滿的鼓勵。而令人振奮的是，贊助陣容將越來越堅強，在未來紅樹林有線電視也將正式加入，讓更多的資源挹注到這些體育小小選手身上。

而同時代表榮譽的「冠軍衫」也在當天正式亮相，看著同學穿著冠軍衫合影，滿滿的感動全寫在選手臉上，市議員表示，選手培訓需要更多人的關心與加入，讓在體育領域努力的在地子弟有更好的發展。

柔道 淡水

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