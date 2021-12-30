導護志工走入歷史 吉慶國小師生離情依依

吉慶國小導護志工每天守護師生上下課安全，二十多年來風雨無阻，如今因為學生數減少，加上由家長親自接送的居多，因此導護志工也將走入歷史，今(30)日校方特別舉行導護志工榮退儀式，同時也協助志工轉換跑道，現場溫馨感人。

導護志工在路口維護師生通行安全，大家熱情打招呼，這個看似再正常不過的畫面，隨著吉慶國小的校外導護崗因學生上學方式改變即將走入歷史。今(30)日吉慶國小在四腳亭火車站舉行學校導護志工榮退與感恩紀念典禮，志工中有已年屆90歲的導護媽媽，將於今日放下指揮棒，師生也都相當捨不得。議員林裔綺致詞時，更是被這些志工服務奉獻的精神感動到眼眶泛淚，場面溫馨感人。

吉慶國小校長簡聰義說，因為秋冬雨季長，再加上跨區就讀比例高，近年來學生上學方式大多由家長接送，因此校外導護崗由極盛時期的將近20個崗哨逐年縮減，如今走路上學的學生已屈指可數，因此在多方考量下決定將導護志工全面撤哨。

今天在學校的安排下，由仍在服勤的兩位高齡導護志工奶奶現場指揮，來賓與小朋友參與實際演練過馬路的橋段，重溫20年前志工執勤時百人過馬路的盛況。