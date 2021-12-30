瑞芳國小防疫再升級 扶輪社捐贈20萬防疫通道

防疫期間，各校無不積極採購防疫設備，落實防疫措施，以達到保護每一位親師生、守護校園的目標。瑞芳國小透過家長會的媒合，引進社會資源，由台北百齡、陽明、福齡、陽星、華齡等五個扶輪社，共同捐贈一座造價近20萬的防疫通道，提供學校作為防疫使用，讓瑞芳國小防疫再升級。

校方將防疫通道設置於活動中心入口，這一座要價近20萬的防疫通道，是瑞芳國小最新的防疫利器，台北百齡扶輪社社長黃鈞正指出，這座防疫通道設備，除了配備手部酒精消毒及體溫測量功能，更通過SGS九項測試認證，還有奈米紫外線光源能快速表面消毒，另外奈米銀離子噴霧及消毒毯全面殺菌，讓師生在進入校園前，可以進行多項防疫措施，提供多重防護。

瑞芳國小校長盧娟娟說，感謝家長會的媒合，引進社會資源，協助學校落實防疫。同時，也特別感謝台北百齡、陽明、福齡、陽星、華齡等五個扶輪社，發揮服務的宗旨，協助學校升級防疫設備，把扶輪精神帶進偏鄉，為疫情與教育盡一份心力。