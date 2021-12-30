快訊

一票名人指定入住 台北西華飯店營運32年將在這天熄燈

FT預測2022科技業最勁爆發展 祖克柏卸任Meta執行長

瑞芳國小防疫再升級 扶輪社捐贈20萬防疫通道

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
台北百齡、陽明、福齡、陽星、華齡等五個扶輪社，共同捐贈一座造價近20萬的防疫通道，讓瑞芳國小防疫再升級。 圖／觀天下有線電視提供
台北百齡、陽明、福齡、陽星、華齡等五個扶輪社，共同捐贈一座造價近20萬的防疫通道，讓瑞芳國小防疫再升級。 圖／觀天下有線電視提供

防疫期間，各校無不積極採購防疫設備，落實防疫措施，以達到保護每一位親師生、守護校園的目標。瑞芳國小透過家長會的媒合，引進社會資源，由台北百齡、陽明、福齡、陽星、華齡等五個扶輪社，共同捐贈一座造價近20萬的防疫通道，提供學校作為防疫使用，讓瑞芳國小防疫再升級。

校方將防疫通道設置於活動中心入口，這一座要價近20萬的防疫通道，是瑞芳國小最新的防疫利器，台北百齡扶輪社社長黃鈞正指出，這座防疫通道設備，除了配備手部酒精消毒及體溫測量功能，更通過SGS九項測試認證，還有奈米紫外線光源能快速表面消毒，另外奈米銀離子噴霧及消毒毯全面殺菌，讓師生在進入校園前，可以進行多項防疫措施，提供多重防護。

瑞芳國小校長盧娟娟說，感謝家長會的媒合，引進社會資源，協助學校落實防疫。同時，也特別感謝台北百齡、陽明、福齡、陽星、華齡等五個扶輪社，發揮服務的宗旨，協助學校升級防疫設備，把扶輪精神帶進偏鄉，為疫情與教育盡一份心力。

瑞芳 紫外線

延伸閱讀

跨年晚會、元旦連假玩得更安心 台南防疫大清消

寶齡富錦生技涉哄抬防疫物資 檢調搜索約談總經理等6人

高雄市發布跨年防疫準則 居檢隔離、有症狀者「別來」

跨年防疫 柯文哲：今年比較忐忑不安

相關新聞

金門垵湖分校移除蔣公銅像惹議 校方：配合新建工程

金城鎮賢庵國民小學垵湖分校為了興建專科教室需求，昨日移除校內的蔣公銅像，引起網路上熱議，有網友就直接抨擊「縣府配合拔除威...

導護志工走入歷史 吉慶國小師生離情依依

吉慶國小導護志工每天守護師生上下課安全，二十多年來風雨無阻，如今因為學生數減少，加上由家長親自接送的居多，因此導護志工也將走入歷史，今(30)日校方特別舉行導護志工榮退儀式，同時也協助志工轉換跑道，現場溫馨感人。

鄉民集體回憶 埔心國中歲末越野賽跑今滿60周年　

彰化縣埔心國中創校60年，歲末越野賽跑60年，明天適逢學校六十周年校慶又提前放元旦連假，歲末越野賽跑今天下午舉辦，傑出校...

各校辦歲末活動慶跨年 福星國小教7種語言「新年快樂」

在2021歲末，許多學校舉辦跨年感恩活動，北市福星國小以火箭為主題，利用15分鐘大下課讓學生提早「跨年倒數」，並因應雙語...

台師大研究 台南「布可星球」大幅提升國中小閱讀能力

台南市教育局為提升學生閱讀理解力，扎根學力基礎，打造幼兒園到高中的閱讀理解平台「布可星球」（https://read.t...

竹縣首座原民文化「愛的書庫」揭牌 增添原鄉學童閱讀力

新竹縣首座原住民文化愛的書庫30日在尖石國小揭牌，縣府指出，書庫共有1600本，來自各贊助方提供的國內外原住民文化相關讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。