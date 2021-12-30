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竹縣首座原民文化「愛的書庫」揭牌 增添原鄉學童閱讀力

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣尖石國小「原住民文化」愛的書庫揭牌啟用，學生們對精美圖書愛不釋手。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國小「原住民文化」愛的書庫揭牌啟用，學生們對精美圖書愛不釋手。圖／新竹縣政府提供

新竹縣首座原住民文化愛的書庫30日在尖石國小揭牌，縣府指出，書庫共有1600本，來自各贊助方提供的國內外原住民文化相關讀物，也呼應尖石國小108學年度轉型以「泰雅美學」作為核心的實驗小學，讓原鄉孩子藉由閱讀更了解原住民文化，有助多元文化教育的推動。

在泰雅傳統樂器演出及部落耆老祈福的樂聲中，尖石國小迎來全縣第一座、全國第二座「原住民文化愛的書庫」，贊助單位台灣閱讀文化基金會董事何正卿表示，「愛的書庫」秉持「共讀分享，智慧循環」理念，盼能讓閱讀習慣更普及，目前已在新竹縣設置19座愛的書庫，包含英語、多元文化及數位書庫。

縣府表示，贊助單位原先提供50箱共1500本國內外原住民文化相關讀物，今日在現場再加碼100本圖書，縣府秘書長陳季媛頒發感謝狀給台灣閱讀文化基金會、新竹物流等贊助單位，肯定這座書庫讓原鄉孩子更理解原住民文化，也有助多元文化教育的推動。

贊助單位之一緯創資通總經理賴育民表示，這次活動是由福委會發起，透過同仁們合資捐贈尖石國小書庫，希望為在地學校閱讀資源盡一份心力。

新竹縣政府秘書長陳季媛（中）頒獎表揚「原住民文化」愛的書庫贊助單位。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府秘書長陳季媛（中）頒獎表揚「原住民文化」愛的書庫贊助單位。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國小學生用原住民傳統樂器表演「敲響尖石」，喜迎愛的書庫揭牌。圖／新竹縣政府提供
新竹縣尖石國小學生用原住民傳統樂器表演「敲響尖石」，喜迎愛的書庫揭牌。圖／新竹縣政府提供

原住民 新竹

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