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斗南東明國中自造中心啟用 扎根生活科技教育

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
斗六自造教育及科技中心今天在東明國中展示「地震平台」， 讓觀眾從實物了解到結構與機構的原理。記者陳苡葳／攝影
斗六自造教育及科技中心今天在東明國中展示「地震平台」， 讓觀眾從實物了解到結構與機構的原理。記者陳苡葳／攝影

雲林縣規畫在6大警勤分局區內主要國中設置「自造教育及科技中心」，第5校今天在斗南鎮東明國中揭牌啟用，教育處說，該中心除肩負教師培訓及學生課程推廣責任，也將支援轄內國中小學專業設備與師資，普及科技教育，向下扎根。

教育處長邱孝文說，縣內目前已有虎尾、斗六、崙背、建國、東明等5所國中成立該中心，以生活科技導向、偏向手作為主，僅剩台西區最後一塊拚圖待完成；另土庫鎮越港國小籌設「智慧教育中心」則定調AI學習，從國小開始打基礎，銜接國中科技領域課程到高中科技教育。

東明國中校長陳育民說，該中心前身是舊教室，投入800萬元改建，其中既有的檜木材質窗框，因不耐風雨，變成最有意義的手作物料，供課程使用。

陳育民表示，生活科技在國小階段並無正式課程，此中心專注培育全縣中小學種子教師，邀請國內專家學者進校指導，目前研習人次累積達500人，並把科技與大斗南地區的農業結合，推出各種實作課程，未來若開發出產品，還可應用在生產履歷上，或監控農作物生長期、管控用藥時程等。

今天各中心也在東明國中舉辦聯合成果展，其中斗六中心展示的「地震平台」， 從七年級的「結構與機構」課程中，研發設計一座最強結構塔，並擺在地震平台上，以不同頻率測試耐震度，或也利用長磁鐵、線圈做出發電裝置，實測共振頻率。

虎尾國中生物教師林永欽則利用學校汰換的投影機等舊有設備，投射「等高線」在裝有細石的木箱中，不僅可靈活變換教學，讓學生從極具臨場感的教具上，領會海拔高度、坡度等地理知識，學習效率比只看書面圖像更好。

縣府教育處說，未來6所自造中心完成後，除各自發展生活科技課程，也會串連並往上延伸，導入高中職、大學等專業課程，再成立一座全縣智慧中心，建構雲林縣資訊科技教育網，因應社會及產業發展趨勢。

雷射切割可在不同材料、厚度的金屬或非金屬材料上，切割出想要的圖形。記者陳苡葳／攝影
雷射切割可在不同材料、厚度的金屬或非金屬材料上，切割出想要的圖形。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南東明國中自造教育及科技中心今天揭牌啟用，學生利用舊教室淘汰的檜木物料製作手工筷。記者陳苡葳／攝影
雲林斗南東明國中自造教育及科技中心今天揭牌啟用，學生利用舊教室淘汰的檜木物料製作手工筷。記者陳苡葳／攝影
虎尾國中生物教師林永欽就地取材，打造「等高線」教學箱，不僅可靈活變換教學，也讓學生學習更有臨場感，學習效率比只看書面圖像更好。記者陳苡葳／攝影
虎尾國中生物教師林永欽就地取材，打造「等高線」教學箱，不僅可靈活變換教學，也讓學生學習更有臨場感，學習效率比只看書面圖像更好。記者陳苡葳／攝影
雷射切割是常見的生活科技課程。記者陳苡葳／攝影
雷射切割是常見的生活科技課程。記者陳苡葳／攝影

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