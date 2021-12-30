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彷彿文青咖啡廳！新竹市成德高中打造超美全新圖書館

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長林智堅等人今天參訪成德高中圖書館。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅等人今天參訪成德高中圖書館。記者張裕珍／攝影

新竹市政府近年啟動新校園運動拆除重建成德高中舊校舍，並依山勢興建2層樓的圖書館，館舍環境透過大片落地窗帶入自然光，學生閱讀時不僅能欣賞戶外老松，還能眺望新竹街景。市長林智堅今天參訪頻頻稱許圖書館環境優美，彷彿置身咖啡廳。

成德高中圖書館座落於新校門入口的右側，館內藏書共4萬多冊，空間設計8大區域，依照書籍類別分區擺設，各空間有不同設計巧思，除了有大階梯式的閱讀空間，可自在翻閱小說漫畫，還有沙發區能邊翻書邊賞景，讓閱讀多了份享受。

校長楊青山說，成德高中以前的圖書館為傳統方正的圖書館，現在全新的圖書館空間放大四倍，總計176坪，設計時特別避開百年老松，四周環窗讓周邊綠樹景緻能與圖書館相結合，學校也特別添購最新款蘋果iMac電腦，方便查找資料。

學校圖書館設計絕美，讓師生都相當興奮，有的學生在窗邊用起電子書，有的學生則賴在階梯旁翻起小說。高二的許姓學生說，以前圖書館在地下室且空間不大，現在的圖書館寬敞又舒適，最喜歡大階梯閱讀區，邊曬太陽邊看書很舒服。

林智堅表示，市府在新校園運動迄今已投入50億元經費，協助進行新建校舍及老舊校舍拆除整建，也同步推動校園美學。成德高中是一所完全中學，由建築師張樞負責改造3棟校舍，並運用成德高中地勢優勢打造圖書館，處處都很驚喜。

「希望孩子透過閱讀增加知識、強化獨立思考能力！」林智堅也說，今天踏進學校的圖書館彷彿回到青春歲月，尤其圖書館環境融合周邊地景景觀，閱讀舒適又減壓，也像座咖啡館，充滿文青氣息，相信學生來此閱讀，一定相當幸福。

竹市府教育處表示，設計力導入校園師生受惠，連周邊社區居民也能有感環境改變。目前竹市虎林國中、南隘國小、竹光國中、建功高中、香山高中、育賢國中及關埔國小等七座社區共讀站。社區共讀站提供書籍、多項設備，供學生使用。

新竹市政府成德高中圖書館啟用。記者張裕珍／攝影
新竹市政府成德高中圖書館啟用。記者張裕珍／攝影
新竹市政府成德高中圖書館位於山坡上，可遠眺遠方景觀。記者張裕珍／攝影
新竹市政府成德高中圖書館位於山坡上，可遠眺遠方景觀。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅等人今天參訪成德高中圖書館。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅等人今天參訪成德高中圖書館。記者張裕珍／攝影
新竹市政府成德高中圖書館添購蘋果電腦。記者張裕珍／攝影
新竹市政府成德高中圖書館添購蘋果電腦。記者張裕珍／攝影
新竹市政府成德高中圖書館，館舍環境透過大片落地窗帶入自然光，還能坐在沙發上遠眺市景。記者張裕珍／攝影
新竹市政府成德高中圖書館，館舍環境透過大片落地窗帶入自然光，還能坐在沙發上遠眺市景。記者張裕珍／攝影
新竹市政府成德高中圖書館，館舍環境透過大片落地窗帶入自然光，搭配整體設計，讓閱讀空間更加舒適自在。記者張裕珍／攝影
新竹市政府成德高中圖書館，館舍環境透過大片落地窗帶入自然光，搭配整體設計，讓閱讀空間更加舒適自在。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅等人今天參訪成德高中圖書館。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅等人今天參訪成德高中圖書館。記者張裕珍／攝影

圖書館 林智堅

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