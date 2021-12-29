汐止秀峰高中添新車 棒球隊外出訓練更方便

汐止區的秀峰高中棒球隊成績不錯，只是國中隊要外出訓練或比賽都只有小車，再加上已經老舊，很不方便也不安全，所以今(29)日新北市議員張錦豪也為學校添購一部21人座的中巴校車，讓棒球選手們訓練或是比賽更方便。

新北市議員張錦豪表示，一直在推廣汐止的三級棒球制，今天這是為汐止區學校棒球隊爭取的第三台中巴，今年補助秀峰高中棒球隊校車就是希望能有好的設備，讓棒球發展更好，汐止有從國小到國中到高中，很完整的棒球訓練及很棒的硬體設備，也希望能夠爭取更多資源到汐止來，未來會持續找適合的場地做為訓練的球場。

秀峰高中校長蔡春來指出，很感謝議員張錦豪長期以來支持學校的棒球隊，國中部也培育了很多優秀的棒球校友，一直以來棒球隊的移動，過去老舊的車子數量不足又老舊，所以也很擔心學生到外面不管是比賽或訓練，如果沒有一部好的車子、安全的車子，每次出去都擔心有安全上的疑慮，真的很謝謝議員，這次協助爭取到了中巴，對球隊來說真的是如虎添翼。

隊員們也排隊上車體驗新的校車，真的很開心，他們說常常得外出訓練、或是出去比賽，但是之前是九人小巴很不方便，都要分很多次，那現在有中巴，就可以一次去球場，真的很方便。