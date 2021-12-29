快訊

8億豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

恐懼逼人：香港《立場新聞》被迫解散的「新聞之死」

汐止秀峰高中添新車 棒球隊外出訓練更方便

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
市議員張錦豪補助秀峰高中棒球隊一部21人座的中巴校車，讓棒球選手們訓練或是比賽更方便。 圖／觀天下有線電視提供
市議員張錦豪補助秀峰高中棒球隊一部21人座的中巴校車，讓棒球選手們訓練或是比賽更方便。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區的秀峰高中棒球隊成績不錯，只是國中隊要外出訓練或比賽都只有小車，再加上已經老舊，很不方便也不安全，所以今(29)日新北市議員張錦豪也為學校添購一部21人座的中巴校車，讓棒球選手們訓練或是比賽更方便。

新北市議員張錦豪表示，一直在推廣汐止的三級棒球制，今天這是為汐止區學校棒球隊爭取的第三台中巴，今年補助秀峰高中棒球隊校車就是希望能有好的設備，讓棒球發展更好，汐止有從國小到國中到高中，很完整的棒球訓練及很棒的硬體設備，也希望能夠爭取更多資源到汐止來，未來會持續找適合的場地做為訓練的球場。

秀峰高中校長蔡春來指出，很感謝議員張錦豪長期以來支持學校的棒球隊，國中部也培育了很多優秀的棒球校友，一直以來棒球隊的移動，過去老舊的車子數量不足又老舊，所以也很擔心學生到外面不管是比賽或訓練，如果沒有一部好的車子、安全的車子，每次出去都擔心有安全上的疑慮，真的很謝謝議員，這次協助爭取到了中巴，對球隊來說真的是如虎添翼。

隊員們也排隊上車體驗新的校車，真的很開心，他們說常常得外出訓練、或是出去比賽，但是之前是九人小巴很不方便，都要分很多次，那現在有中巴，就可以一次去球場，真的很方便。

汐止 校車

延伸閱讀

新北議員爭取偏鄉學校看耶誕城 參訪總統府

車多難回轉危險 汐止新台五路增機車待轉區

汐科火車站停車好難 閒置汽車格改劃機車格

汐止議員送禮 汐光課陪弱勢童開心過聖誕

相關新聞

校務會議撞學測高三生難參與 北市成功高中延期

110年學年度高中校務會議多數學校訂在1月19日至21日間舉行，卻意外撞期此次學測，高三生為考前衝刺恐無法參與，北市成功...

棄普通高中轉職業學校 花蓮清寒生考上台大

國立花蓮高農畜產保健科高三生鄧光宇，在國中畢業時，選擇一般升學管道讀花蓮高中，發現每天都在小考，不願成為「考試機器」的他...

新竹育賢國中運動場完工 海藍跑道啟用

新竹市育賢國中運動場已逾20年未整修，原有PU跑道老舊破損且草坪凹凸不平，市府投入2207萬元大改造，將操場移建至校園中...

桃園后厝國小2024年將廢校 校方推騎馬遊學課程

桃園航空城計畫的大園區后厝國小即將2024年廢校，校長王建興發想新點子，希望該校最後3年推廣該校鐵馬、舞獅的特色，他今天...

偏鄉明德國小打造故事屋 校長：閱讀的小孩不會變壞

偏鄉小校苗栗縣頭屋鄉明德國小打造「明德故事屋」，學童要講故事給校長陳震宇聽，因此激勵閱讀，成為說故事達人，陳震宇認為閱讀...

彰化縣議長批體育班變資優班 縣府：依規定考核不放水

彰化縣30所縣立學校設置105班體育班，縣議會議長謝典林今天指出部分體育班成為變相資優班，有必要改進；縣長王惠美說，縣政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。