遊戲概念鼓勵閱讀 台南逾500小學生打擂台

台南市政府教育局以遊戲概念打造幼兒園到高中的閱讀理解平台「布可星球」，鼓勵閱讀書籍，今天在永康區大灣國小舉辦「布可星球小哲學堂擂台賽」，吸引逾500人參賽。

台南市教育局長鄭新輝在開幕儀式致詞時表示，教育局從去年8月起以遊戲概念打造「布可星球」閱讀理解平台，閱讀書籍後，在平台上通過測驗獲得「能量」，星球會隨著「能量」上升而「進化」 。

鄭新輝表示，閱讀的樂趣在於理解，「布可星球」讓孩子有機會對讀過的書有更進一步的認識與印象，進而能夠產生學習遷移，也希望讓孩子用不一樣的方式愛上閱讀，符合新課綱閱讀素養精神。

台南市教育局發布新聞稿指出，歡慶布可星球的「能量」突破5000萬，今天特別舉辦「小哲學堂擂台賽」，來自128校國小、共516名高年級學生同場競技，比賽有30題，以「布可星球」上高年級144本書籍為題庫，如在「地圖」一書中，讓孩子從人民穿著打扮推論不同國家的氣溫高低。

台南市教育局指出，比賽在遊戲內採「線上走位方式」，走到正確答案，30分鐘內最快、答對最多題目的學生，就可以獲得優勝，獎品為圖書禮券，結果將公布在教育局資訊中心公告網。