快訊

在台掛牌27年！中國人壽明天下市 強調「三不變」

缺糧怎麼辦？中國大囤糧導致國際陷危機？

展現專業！曾文家商幼保科畢業展 設計醫護5大行業闖關

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。圖／曾文家商提供
曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。圖／曾文家商提供

少子化衝擊，家長對幼兒園的教育品質越來越重視，曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。

曾文家商校長陳藝昕表示，今年幼保科畢業成果展的主題為「夢嚮誠真」，以「行行出狀元」的軸線，規劃5大行業的工作內容，並結合在地文化特色設計為闖關關卡。5大行業分別為時尚造型師、醫師、烘焙師、郵差及農夫等，內容豐富且接地氣，考量疫情，沒有邀請幼兒園學生共襄盛舉，而是安排麻豆國中40位學生前來體驗，但同樣玩得開心。

陳藝昕說，這場成果展在曾文家商行政大樓的四樓登場，現場5個關卡的闖關體驗，包含道具與現場環境的打造，是畢業生學生花3、4個月設計、製作及布置，相當辛苦，每個關卡各有不同行業的特色體驗，如為體驗造型師工作內容，以裝扮原住民造型完成拍照打卡為闖關任務。

「郵你真好」則體驗郵差先生的工作辛勞，闖關者必須完成送信以及手繪並郵寄明信片等工作任務；「分秒必針」是體驗醫護人員工作的關卡，其中有量體溫、傷口護理、包藥工作等，體會醫護人員心細如絲的工作態度。

「魔法廚房」則以烘焙師行業出發，必須於時間內製作完成兩個甜點並裝入包裝盒內，方能完成闖關活動；由於曾文家商的所在地麻豆區是充滿柚香的市鎮，「快樂農場」以在地農業特色出發，設計撿雞蛋、種酪梨、採摘酪梨等農忙工作。

校方表示，成果展以展現幼保科學生的教學專業能力為主軸，教學對象由幼兒改變為國中生，對幼保科學生而言更是個不同以往的全新挑戰。也藉此呈現幼保科多元學習與真誠負責的專業特色。在幼保科師生的汗水與笑容中，展現曾文家商幼保科師生熱誠努力的團結精神。

曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。圖／曾文家商提供
曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。圖／曾文家商提供
曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。圖／曾文家商提供
曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。圖／曾文家商提供
曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。圖／曾文家商提供
曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。圖／曾文家商提供

幼教 幼保系 醫護人員

延伸閱讀

魁北克疫情下缺醫護人手 特許確診職員續工作

林靜儀白袍形象淪包裝？ 國民黨細數人設大崩壞實例

比特犬瘋狂咬傷老翁和郵差 飼主連滾帶爬制止過程驚悚

元旦升旗很醫護 陳時中領唱國歌

相關新聞

棄普通高中轉職業學校 花蓮清寒生考上台大

國立花蓮高農畜產保健科高三生鄧光宇，在國中畢業時，選擇一般升學管道讀花蓮高中，發現每天都在小考，不願成為「考試機器」的他...

新竹育賢國中運動場完工 海藍跑道啟用

新竹市育賢國中運動場已逾20年未整修，原有PU跑道老舊破損且草坪凹凸不平，市府投入2207萬元大改造，將操場移建至校園中...

桃園后厝國小2024年將廢校 校方推騎馬遊學課程

桃園航空城計畫的大園區后厝國小即將2024年廢校，校長王建興發想新點子，希望該校最後3年推廣該校鐵馬、舞獅的特色，他今天...

偏鄉明德國小打造故事屋 校長：閱讀的小孩不會變壞

偏鄉小校苗栗縣頭屋鄉明德國小打造「明德故事屋」，學童要講故事給校長陳震宇聽，因此激勵閱讀，成為說故事達人，陳震宇認為閱讀...

彰化縣議長批體育班變資優班 縣府：依規定考核不放水

彰化縣30所縣立學校設置105班體育班，縣議會議長謝典林今天指出部分體育班成為變相資優班，有必要改進；縣長王惠美說，縣政...

縣款1200萬元挹注 頭屋國中1.4億改建老舊校舍

苗栗縣頭屋國中教學大樓老舊，整建工程招標一波三折，縣款挹注1200萬元，終於順利決標，經費1.4億餘元今天動土，工程預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。