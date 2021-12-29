展現專業！曾文家商幼保科畢業展 設計醫護5大行業闖關
少子化衝擊，家長對幼兒園的教育品質越來越重視，曾文家商幼保科今天舉辦畢業成果展，學生以闖關遊戲的方式將醫護、餐飲、農業、郵遞、時尚等行業體驗，設計出5道遊戲關卡，邀請麻豆國中學生體驗。
曾文家商校長陳藝昕表示，今年幼保科畢業成果展的主題為「夢嚮誠真」，以「行行出狀元」的軸線，規劃5大行業的工作內容，並結合在地文化特色設計為闖關關卡。5大行業分別為時尚造型師、醫師、烘焙師、郵差及農夫等，內容豐富且接地氣，考量疫情，沒有邀請幼兒園學生共襄盛舉，而是安排麻豆國中40位學生前來體驗，但同樣玩得開心。
陳藝昕說，這場成果展在曾文家商行政大樓的四樓登場，現場5個關卡的闖關體驗，包含道具與現場環境的打造，是畢業生學生花3、4個月設計、製作及布置，相當辛苦，每個關卡各有不同行業的特色體驗，如為體驗造型師工作內容，以裝扮原住民造型完成拍照打卡為闖關任務。
「郵你真好」則體驗郵差先生的工作辛勞，闖關者必須完成送信以及手繪並郵寄明信片等工作任務；「分秒必針」是體驗醫護人員工作的關卡，其中有量體溫、傷口護理、包藥工作等，體會醫護人員心細如絲的工作態度。
「魔法廚房」則以烘焙師行業出發，必須於時間內製作完成兩個甜點並裝入包裝盒內，方能完成闖關活動；由於曾文家商的所在地麻豆區是充滿柚香的市鎮，「快樂農場」以在地農業特色出發，設計撿雞蛋、種酪梨、採摘酪梨等農忙工作。
校方表示，成果展以展現幼保科學生的教學專業能力為主軸，教學對象由幼兒改變為國中生，對幼保科學生而言更是個不同以往的全新挑戰。也藉此呈現幼保科多元學習與真誠負責的專業特色。在幼保科師生的汗水與笑容中，展現曾文家商幼保科師生熱誠努力的團結精神。
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