棄普通高中轉職業學校 花蓮清寒生考上台大

國立花蓮高農畜產保健科高三生鄧光宇，在國中畢業時，選擇一般升學管道讀花蓮高中，發現每天都在小考，不願成為「考試機器」的他，因為對於動物研究有興趣，毅然決然放棄花中的學歷，高二轉到花農從高一開始學習，今年如願考上台灣大學動物科學技術學系，未來朝動物中醫研究邁進。

鄧光宇出生於萬榮鄉太魯閣族家庭，父母離婚後，由媽媽辛苦工作養大，家境清寒，長期有世界展望會與慈濟基金會補助。國中時，還不清楚未來的志向，加上成績優異，便選擇花蓮高中，但課業壓力太大，每天都是上課、考試，發現不是自己想要的，在朋友的建議下，轉學到花農重新開始。

「放棄讀一般高中我不後悔」鄧光宇說，從小跟著部落長輩上山打獵，看到野生動物的行為覺得很有趣，儘管高中讀了5年，不過時間很快就過去，上大學後會加強實驗實作，規畫未來繼續攻讀研究所，甚至到國外進修，希望能朝動物中醫方向研究。

鄧說，媽媽工作辛苦，將4個小孩拉拔長大，自己曾到小吃店端盤打工，幫助家裡生計。這次透過希望入學的管道考上台大，媽媽知道後非常高興，難得帶著全家一起吃大餐，期許自己能早日完成夢想。