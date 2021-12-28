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長榮女中性平課 男學生參加縫布衛生棉送弱勢

中央社 / 台南28日電

台南市長榮女中性平課程發起「手作布衛生棉認領行動」，學生們今天學習縫製布衛生棉捐給愛女孩國際關懷協會，用來幫助世界上負擔不起衛生棉的弱勢女性，有不少男學生參加。

長榮女中今天發布新聞稿，校長蔡玉敏表示，長榮女中創立於1887年，當時的台灣在父權社會概念下還有女子纏足的習俗，校史中記載，長榮女中要求學生要解開裹腳布才能入學，開啟性平特色教學，也見證教會興學與女學推廣足跡。

蔡玉敏表示，學校在數年前開始招收男學生，至今男學生人數約1/3，性平教育仍是重點推動項目，校方規劃一連串活動，並由校牧劉冠伶以主題式課程設計教案，引導學生打破性別藩籬。

劉冠伶說，全球各地仍有許多弱勢女性因負擔不起衛生棉費用，只能使用牛糞、破布、乾樹葉等物品吸收經血，在非洲某些地區還有些女孩因月事來潮，因怕被譏笑而翹課、輟學。長榮女中學生們對這樣的遭遇感到不可思議，當校方發起布衛生棉認領行動時，100個名額很快額滿，其中有很多男學生報名。

劉冠伶指出，參與的有許多是手藝精湛的美容科、時尚造型科學生，縫製完成的布衛生棉將會捐給愛女孩國際關懷協會，用來幫助弱勢女孩，也讓學生了解落實性別平等的重要性。

參與活動的美容科男學生許健裕說，參加活動不怕被貼標籤，對自己的手藝有信心，想貢獻一己之力。另一名男學生張政遠則表示，平常會陪媽媽買衛生棉，但從沒見過布衛生棉，也好奇它的使用方式，看到老師操作，才明白兩片翅膀背面縫的扣子是要讓翅膀反摺互扣，用來固定在內褲上。

長榮 非洲

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