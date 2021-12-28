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女足踢進全國前五強 永靖國小獲逾兩千萬整修運動場地

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖國小友生樓重建啟用，縣長王惠美、永靖鄉長詹木根和校長蘇月妙等人剪綵。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖國小友生樓重建啟用，縣長王惠美、永靖鄉長詹木根和校長蘇月妙等人剪綵。記者簡慧珍／攝影

彰化縣永靖國小今天慶祝創校124周年，縣政府送上爭取中央補助2250萬元新建操場和人工草皮足球場的大禮，期許國小世界盃全國總決賽第五名的永靖國小女子足球隊，日後有好場地練習，競賽成績更上一層樓。

永靖國小舉辦124周年校慶及友生樓老舊校舍拆除重建工落成啟用典禮，因操場和人工草皮足球場有待整修，運場會停辦6年，今年也沒運動會，小朋友用趣味競賽和拔河慶祝校慶，一樣氣氛歡樂。

縣長王惠美、教育處長王智弘、永靖鄉長詹木根，和永靖國小校長蘇月妙、家長會長張正譯、榮譽會長魏明煜、輔導會長陳志清、校友會理事長魏碩衛，及彰化縣各級學校家長會聯合會理事長胡荏凱、各級民代共同主持永靖國小友生樓重建啟用典禮，剪綵後，小朋友開心望著繽紛氣球迎向蔚藍天空。

王惠美表示，永靖國小操場老舊，設備不佳，女子足球隊克服困境，去年國小世界盃全球總決賽榮獲第五名，表現傑出，教育部上周核定補助永靖國小新建操場及人工草皮足球場經費2250萬元，縣政府期許永靖國小這支女足勁旅能再接再厲，邁向全國第一的目標。

永靖國小友生樓老舊，多處樑柱牆面鏽蝕龜裂，水電管路複雜且外漏，常有跳電的危險，經校舍耐震詳細評估後確有安全疑慮，縣政府爭取教育部核定補助友生樓拆除重建經費2917萬9800元，縣配合款1874萬200元，重建內含幼兒園教室及國小低年級教室的11間教室，縣府追加補助69萬5000元添購窗簾、佈告欄、幼兒園白板櫃等設備。

教育部又補助2250萬元整修操場和人工草皮足球場，永靖國小校長蘇月妙表示，操場與人工草皮足球場經費已獲核定，學校將加速整修，明年可望恢復舉辦運動會。

足球 教育部

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