桃園軌道小學堂首本繪本發表 捐圖書館學校借閱教材

桃園市政府捷運工程局今天上午在桃園火車站旁的軌道願景館，由副市長高安邦主持「桃園軌道小學堂」桃園第一本圖畫書繪本新書發表，讓大小市民透過圖畫書探險桃園捷運工程及施工情境，認識桃園捷運工程，高安邦表示，這是桃園第一本捷運工程故事書，讓人容易就了解捷運工程施工等過程，是一本很好的教材。

市府捷工局為宣導民眾認識桃園發展三心六線軌道建設籃圖，首次出版「桃園軌道小學堂」圖畫書故事繪本，首批出版1000本圖畫書，提供民眾閱覽，高安邦代表市府捐贈給市立圖書館、各學校、社服機構收藏，歡迎民眾借閱，認識桃園捷運工程未來發展。