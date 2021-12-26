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桃園軌道小學堂首本繪本發表 捐圖書館學校借閱教材

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市捷工局發表「桃園軌道小學堂」桃園第一本圖畫書繪本。記者曾增勳／攝影
桃園市捷工局發表「桃園軌道小學堂」桃園第一本圖畫書繪本。記者曾增勳／攝影

桃園市政府捷運工程局今天上午在桃園火車站旁的軌道願景館，由副市長高安邦主持「桃園軌道小學堂」桃園第一本圖畫書繪本新書發表，讓大小市民透過圖畫書探險桃園捷運工程及施工情境，認識桃園捷運工程，高安邦表示，這是桃園第一本捷運工程故事書，讓人容易就了解捷運工程施工等過程，是一本很好的教材。

市府捷工局為宣導民眾認識桃園發展三心六線軌道建設籃圖，首次出版「桃園軌道小學堂」圖畫書故事繪本，首批出版1000本圖畫書，提供民眾閱覽，高安邦代表市府捐贈給市立圖書館、各學校、社服機構收藏，歡迎民眾借閱，認識桃園捷運工程未來發展。

市府捷工程局長陳文德表示，該這本圖畫書是該局編輯團隊，花半年時間，設定探險隊「捷咪底迪」、「捷姐」和「捷哥」3個導讀人物的對話、場景發揮戲劇張力，蒐集歷史文資照片、研究施工技術的詮釋、拍攝施工情境、重新繪製3D擬真電腦模擬透視圖，將硬梆梆的軌道工程，轉為淺顯易懂的圖畫書，探索桃園軌道建設的脈絡。

桃園市捷工局陳文德（左）發表「桃園軌道小學堂」桃園第一本圖畫書繪本。記者曾增勳／攝影
桃園市捷工局陳文德（左）發表「桃園軌道小學堂」桃園第一本圖畫書繪本。記者曾增勳／攝影
桃園市捷工局發表「桃園軌道小學堂」桃園第一本圖畫書繪本。記者曾增勳／攝影
桃園市捷工局發表「桃園軌道小學堂」桃園第一本圖畫書繪本。記者曾增勳／攝影

桃園 捷運 小學

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