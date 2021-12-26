SUPER教師評審團特別獎 他讓全國看見苗栗A teacher

全國教師會主辦的SUPER教師獎昨天頒獎，苗栗縣頭份市永貞國小主任彭仁星以孔明裝扮領取評審團特別獎，他告訴父親在天之靈「你兒子做到了」，並展示「A teacher」女籃冠軍紀念T恤，讓全國、全世界看見，鄉下學校也可以有傑出的表現。

SUPER教師獎有教育界奧斯卡獎之稱，苗栗縣各級學校產業工會推薦彭仁星等人參加全國決選，昨天頒獎典禮，現場公布名單，彭仁星獲評審團特別獎，他有備而來，領獎時女兒等人組成的親友團以他為榮不斷歡呼，掀起一波高潮。

彭仁星自期當一名有智慧的老師，曾裝扮孔明為學生講三國歷史，而有孔明主任稱號，他刻意穿孔明裝出席製造噱頭，並準備得獎致詞稿，他領獎時告訴父親在天之靈「你兒子做到了」，代表苗栗縣參加SUPER教師獎決選，也讓全世界、全國看見苗栗，鄉下學校也可以有傑出的表現，他並展示去年永貞國小女籃奪得首座全國性賽事冠軍，打造的A teacher紀念T恤，具有特別的意義。

他說，國小4年級就立志當老師，「A teacher」有三重意義，代表他會堅持熱情，很努力做自己心目中的第一名老師；第二，希望成為學生心目中的王牌老師，現在許多學生的魂都被手機招去了，他要多想一些課程，多上一些研習，多學一些很厲害老師的技巧，當吹笛的老師，把學生的魂招回來；第三，當他將來退休華麗轉身時，所有人在背後都可以稱他是很棒老師，現在再加上「A super teascher」了。

苗栗縣各級學校產業工會推薦指出，彭仁星曾獲師鐸獎，也是作家，並帶領學校籃球隊譜出傳奇， 鄉下小學校拿下全國冠軍，他常分享「教育可以改變人生」、「拉一個算一個」愛的小故事的事蹟，此外，他常帶學生到戶外教學，讓學生身歷其境，且經常裝扮上課來帶動學習興趣，又善於引導學生作文、寫童詩，他與竹南高中老師陳怡君利用課餘時間，幫國中生上課，發願能多培育出一個國中會考作文滿級分是一個。