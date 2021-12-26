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不只是食農教育 高雄特教生在校園把小雞養到大

中央社 / 高雄26日電

高雄特教學校在學園建立簡易雞舍，讓有重度以上障礙的學生從種植飼料開始學習、體驗照顧動物，並把雞蛋做成料理，帶著雞蛋產品帶到小農市集販賣，學習職能、也適應社會。

特教生們拿著自己種植的飼料輕聲呼喚從小雞開始養大的母雞回巢，母雞在學生的細心呵護下長得健康漂亮，也讓特教生們覺得很有成就、很療癒。

高雄市立高雄特殊教育學校在校園設立簡易雞舍，養上4、5隻雞，讓特教生了解如何照顧動物，也適應社會。從小雞養成大雞、生產雞蛋到料理雞蛋，都有特教生的參與和照料。

「從零開始養─咕咕咕，我的校園有母雞」是高雄市立高雄特殊教育學校今年度執行農委會的食農教育計畫「共融友雞食農教育」的方案，校方與食二糧生活實業社及草根意識工作室合作，帶領師生在校園搭建雞舍、並教導師生如何友善養殖母雞、撿拾雞蛋和清潔與維護籠舍等。

校長陸奕身告訴中央社記者，參與計畫的師生依各班的興趣和意願，從種植飼料用的香草，到把左手香和咸豐草剪碎餵食母雞，在不同階段實際參與照顧母雞。老師們分別設計不同的課程，教導學生動物保護、生命教育或動物療癒等內容。

此外，學校老師也帶領特教學生到有機小農市集推銷、販售雞蛋相關產品；高職部也結合課程，進行雞蛋料理實作，並且融入環境清掃、食物準備、食物調理、產品販售等職業訓練課程。

2週前學生們也帶著飼養的雞隻與其他學校的學生一起參與「與雞賽跑」的活動，坐輪椅或需要行走輔助的學生也在同學和老師的幫助下，和雞一起在操場上同歡。

陸奕身說，學校學生分別有著智能障礙、自閉症或情緒行為等不同障別達重度以上。養雞過程中，孩子們在摸雞羽毛、或是把雞抱在懷裡的時候，不只雞很冷靜，孩子也會變得很溫柔；也有學生原本不敢摸雞，一步一步到可以伸手摸，並且露出笑容，讓師長看了很欣慰。

陸奕身也說，身心障礙的孩子平日大多被家人、老師照顧著，但是學生在照養雞的過程中，看見新生命誕生的不易，也發現自己除了有照顧動物的能力，還可以在市集上叫賣雞蛋，對自己能力增添自信。

校方表示，在獲得參與班級的回饋後，預計持續推廣友善照顧母雞活動，將參與的人員擴大到全校師生，讓友善照顧畜產動物的概念能更深入，並且融入校園文化。

雞蛋 食農教育 高雄市

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