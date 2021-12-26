南澳原生種青毛蟹復育 邀請國小學生放流實踐生態教育

為了復育宜蘭南澳鄉青毛蟹，台灣偏鄉原生態保育復育協會今年陸續分批放流約100台斤青毛蟹，但毛蟹寶寶從出海口溯溪成長的數量明顯減少，有些爬不上去；該協會除了出動人力協助，下階段更要展開棲地守護，也希望相關單位護溪，讓地方特有的青毛蟹好好長大。

南澳毛蟹體色青綠，屬台灣原生種，正式名稱「台灣扁絨螯蟹」，俗稱「青毛蟹」，主產於台灣東半部河海，尤以宜蘭南澳最有名。但由於生態破壞及濫捕，物稀為貴，每台斤價格喊到上千元，因青毛蟹未納入復育，每年產季期間有人抓蟹販售。

台灣偏鄉原生態保育復育協會葉武訓說，以前大南澳有7、8處據點販售青毛蟹，後來只剩2、3處，可見數量明顯減少，一方面可能是氣候異常影響繁殖，更嚴重是人為濫捕破壞生態，母蟹來不及產下一代就被抓去吃。

該協會為了復育生態，光是今年就買了100台斤青毛蟹，分批在南北溪及無名溪放流，同時邀請當地國小學生共同協助放流，展開有意義的生態教育；但發現母蟹抱卵在出海口產下的小寶寶，要從出海口要回溯到溪流去長大時，卻無法溯溪往上爬，有可能是棲地被破壞。

葉武訓表示，母蟹到出海口產卵，蟹苗在海水中發育後才會洄游到溪流，今年情況不同，所以他們透過人工方式，把無法回溯的青毛蟹寶寶撈起來，協助牠們越過困難河段，到上面去好好成長。