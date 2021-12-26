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南澳原生種青毛蟹復育 邀請國小學生放流實踐生態教育

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
南澳青毛蟹屬台灣原生種的「扁絨螯蟹」，主要產於東半部河海，以宜蘭南澳最有名。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
南澳青毛蟹屬台灣原生種的「扁絨螯蟹」，主要產於東半部河海，以宜蘭南澳最有名。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供

為了復育宜蘭南澳鄉青毛蟹，台灣偏鄉原生態保育復育協會今年陸續分批放流約100台斤青毛蟹，但毛蟹寶寶從出海口溯溪成長的數量明顯減少，有些爬不上去；該協會除了出動人力協助，下階段更要展開棲地守護，也希望相關單位護溪，讓地方特有的青毛蟹好好長大。

南澳毛蟹體色青綠，屬台灣原生種，正式名稱「台灣扁絨螯蟹」，俗稱「青毛蟹」，主產於台灣東半部河海，尤以宜蘭南澳最有名。但由於生態破壞及濫捕，物稀為貴，每台斤價格喊到上千元，因青毛蟹未納入復育，每年產季期間有人抓蟹販售。

台灣偏鄉原生態保育復育協會葉武訓說，以前大南澳有7、8處據點販售青毛蟹，後來只剩2、3處，可見數量明顯減少，一方面可能是氣候異常影響繁殖，更嚴重是人為濫捕破壞生態，母蟹來不及產下一代就被抓去吃。

該協會為了復育生態，光是今年就買了100台斤青毛蟹，分批在南北溪及無名溪放流，同時邀請當地國小學生共同協助放流，展開有意義的生態教育；但發現母蟹抱卵在出海口產下的小寶寶，要從出海口要回溯到溪流去長大時，卻無法溯溪往上爬，有可能是棲地被破壞。

葉武訓表示，母蟹到出海口產卵，蟹苗在海水中發育後才會洄游到溪流，今年情況不同，所以他們透過人工方式，把無法回溯的青毛蟹寶寶撈起來，協助牠們越過困難河段，到上面去好好成長。

台灣偏鄉原生態保育復育協會感謝縣府農業處在他們進行復育的過程，給予的協助；下階段計畫進行棲地保護，要讓母蟹生下的寶寶，可以好好安全地長大。

台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地的國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地的國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地的國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地的國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地的國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地的國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請國小配合放流，學生們仔細觀察毛蟹的行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請國小配合放流，學生們仔細觀察毛蟹的行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地國小配合放流，學生把毛蟹的模樣畫下來。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請當地國小配合放流，學生把毛蟹的模樣畫下來。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供
台灣偏鄉原生態保育復育協會今年分批放流青毛蟹，更邀請國小學生配合放流，展開有意義的生態教育行動。圖／台灣偏鄉原生態保育復育協會提供

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