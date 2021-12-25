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台東女中義賣百雙獨一無二「彩繪帆布鞋」 所得全捐出
國立台東女中將藝術昇華為良善，今天舉辦「藝術結合公益聯展暨愛心義賣」活動，近300件藝術工藝作品，即日起在桂田喜來登酒店3樓藝文中心展售。其中，美術班學生精心彩繪200多雙帆布鞋，每雙獨一無二，令人驚豔。義賣所得全數捐給財團法牧心智能發展中心。
總策展人、東女美術班老師康毓庭說，今年除主力200多雙彩繪帆布鞋，還有學生帶領牧心院生共同創作的8幅西畫作品，另也邀請多位藝術家贊助作品；今天開幕就賣出20萬元的成績，義賣所得將全數捐贈給財團法牧心智能發展中心，展期到12月30日止。
東女「藝術結合公益聯展暨愛心義賣」活動今年邁入第6屆，開幕儀式由大溪國小兒童合唱團現場演唱多首排灣族曲揭幕，隨後美術班師生作品及藝術家捐贈藝術品認購義賣，現場喜愛藝術、熱衷公益的好朋友都很踴躍認購，有人一次買了5雙彩繪鞋，共1萬元。
這屆義賣近300件藝術工藝作品，包括植物移染的羊毛圍巾、抱枕、土杯墊、工筆水墨、花燈盅、帆布鞋、手提袋、編織品及畫作等。而彩繪帆布鞋是義賣亮點，是美術班學生的心血結晶，每雙的彩繪都獨一無二，圖案精緻細膩，不輸外面市售精品鞋款。
「雖然不捨，但能幫助到別人，感覺就值得了。」美術班陳同學說，花了很久的時間創作5雙彩繪鞋，現在要義賣出去，心裡有點捨不得，但想到有人喜歡，又能幫助到別人，就不會不捨了。另也有同學說，「自己彩繪花系列風格，買的人穿出去就是美美的」。
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