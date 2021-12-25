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52師獲SUPER教師獎 國中代理師熱愛教學分秒不錯過

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
彰化縣彰安國中教師侯松男是今年唯一獲全國獎的代理教師。記者趙宥寧／攝影
彰化縣彰安國中教師侯松男是今年唯一獲全國獎的代理教師。記者趙宥寧／攝影

全國教師會今天頒發110年度全國SUPER教師獎，今年共計52人獲獎。其中，彰化縣彰安國中教師侯松男是今年唯一獲全國獎的代理教師，他熱愛教學，甚至就置產在學校對面，為得就是能把握時間與師生共同成長；也有國小教師參賽是為了「以身作則」，讓學生知道老師也能面對挑戰，鼓勵學生年紀小，還有本事能面對成敗。

「SUPER教師獎」今年賡續辦理五個層級的全國獎選拔活動，共分為幼兒園組、國小組、國中組、高中職組以及大專組，各組「全國獎」的得獎教師名單，也在今日頒獎典禮中揭曉。

教育部長潘文忠致詞時表示，有別於政府辦的師鐸獎、教學卓越獎，全國SUPER教師獎是由教師專業組織籌辦，評審團也相當嚴謹，獲選教師須具備超策略、超獨特、超熱情、超效能、超感應的五項精神，相信獲選教師是在教學現場受喜愛的老師。

基隆市過港幼兒園教師胡慈恩獲全國獎，她運用探究式課程設計，讓孩子可在探索過程中，習得各項生活技能，舉凡自然科學、烹飪、種植、語文及音樂等，都能融入於課程中，讓孩子們可以在自主、開放的學習環境中勇於探索。

胡慈恩已任教七年，她受訪時表示不敢置信，因為幼教現場也有很多厲害的前輩提攜後輩，直到現在她也擔任團隊小領導者，去各個園所幫助其他老師。她說，老師是會影響生命的志業，她要用自己的能力對待每個孩子。

桃園市大忠國小教師陳佳慧獲全國獎，她受訪時表示心情非常激動，平時不斷進修各種計畫與課程，也有計畫的導入最新教學法，從實習教師至今教學紀錄都完整保存。這麼做可以保持教學初衷，當遇到人生不如意，有時拿出來看，都是正向的力量。

談及參賽原因，陳佳慧說，起初是因小六班上有許多學生去考資優班，有人上榜，也有人落榜，孩子心情起伏大，她參賽就是要告訴學生，自己也能接受挑戰與成敗，她也以自身案例告訴學生，「老師成功的這天，已經等了43年」，學生年紀小，還有本事可以失敗。

彰化縣彰安國中教師侯松男是今年唯一獲全國獎的代理教師，他曾在生物技術開發中心工作，為了一圓教學夢，他進入彰師大攻讀碩士學位，代理生涯10多年，他甚至把房子買在學校對面，希望能有更多時間和師生共同學習成長。

侯松男受訪時表示，自己從沒想過會得獎，因為過去多是站在「支持」的角色，由他設計生物課教案，再將課程轉移給教師授課。他說，只要能教學他就很開心，夢想就是一輩子當老師，而他現在就圓夢進行式。

桃園市大忠國小教師陳佳慧獲全國獎。記者趙宥寧／攝影
桃園市大忠國小教師陳佳慧獲全國獎。記者趙宥寧／攝影
基隆市過港幼兒園教師胡慈恩獲全國獎。記者趙宥寧／攝影
基隆市過港幼兒園教師胡慈恩獲全國獎。記者趙宥寧／攝影

幼兒園 代理教師

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