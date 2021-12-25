百年老校校慶人瑞校友憶往：地面鋪石頭罰跪永難忘

彰化縣村上國小今天慶祝建校百周年，縣政府送上300萬元重建PU跑道當賀禮，百年校慶籌備會、校友賴杉都捐贈藝術作品永留母校。村上邀請102歲校友陳培和來賓合切10層生日蛋糕；陳培表示，他幼年打赤腳到瓦頂平房教室上課，現在校舍又新又多，小學弟、小學妹服裝漂亮，學校進步大家真幸福。

大紅舞獅和大鼓在校門口迎賓，為村上國小百年校慶園遊會熱鬧揭幕，校長黃宏田和校長王惠美先後致詞之後，啟用縣政府補助300萬元整修的PU跑道，全校小朋友仰頭望著五彩氣球冉冉升高，不約而同發生「哇！」驚呼聲，開幕典禮氣氛達到最高點。

黃宏田、王惠美和村上各屆傑出校友，接著為百年校慶籌備會捐贈約30萬元的彩繪藝術牆，及第十九屆校友賴杉捐贈由校友賴永興創作價值約50萬元裝置藝術「鄉愁月色」，來賓參觀百年校慶燈展和賴羅傅宗親會舉辦的賴宗煙將軍書法翰墨巡迴紀念展的時候，村上學童在運動場表演舞蹈和音樂律動慶祝校慶。

102歲的第二屆校友陳培，74歲長子陳榮柳、72歲次子陳榮鑑分別是第16屆、第18屆校友，今天陪父親兼學長陳培返校。陳培說，96年前的學校稱為大村公學校蓮花池分教場，一排瓦頂平房磚造教室，看起來老舊，學生人數很少，都打赤腳上學，老師非常嚴格，叫學生撿小石頭鋪在地面，犯錯的學生跪在石頭上面，打手心時如果學生縮手，加倍處罰，他永生難忘。

縣政府最近3年陸續改善村上國小兒童遊戲設施、綜合體育場、教室耐震補強、電力改善、圍牆整建等環境設施，累計補助3758萬元，縣政府也籌編經費改善校門前國校橋拓寬工程，明年元月將動工，改善學童上下學與家長接送的交通問題。