台南增添3處文化資產 麻豆郭舉人宅指定為古蹟

台南市南區「忠靈塔（第三屆全省運動會紀念塔）」、體育路「第三屆全省運動會牌坊」以及「麻豆郭舉人宅」，經台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會審議後，決議指定為文化資產，其中，郭舉人宅具有傳統建築的元素，郭氏族人多為地方舉人、教育界人士，反映麻豆大埕地區發展史的縮影，指定為古蹟。

南市文化局表示，位於台南市立體育場附近的忠靈塔，是日治時期為奉祀戰亡將士而建，由台南州技師住谷茂夫設計、台灣軍司令官安藤利吉題「忠靈塔」3字。之後原台南巿政府為籌辦1948年第三屆全省運動會時，改鐫刻「積健為雄」，作為「第三屆全省運動會紀念塔」。

2019年民間團體提報「忠靈塔」為文化資產，因建物形式簡潔，反映當時代建築特色，且其紀念性質的轉變，也呈現台南市從日治至戰後的政治變遷，審議會將其登錄為歷史建築，並考量歷史演變，名稱訂為「忠靈塔（第三屆全省體育會紀念塔）」。

另外，位在南區體育路上的「第三屆全省運動會牌坊」，題有「台南市立體育場」，建物形式與工法是延續日治時期裝飾藝術的特色，具歷史延續性，反映台南在地體育盛事的歷史，審議會登錄為歷史建築。

台南麻豆的大埕郭舉人宅歷史悠久，可能興建於乾隆年間，建材多自福建運來，匠師也請自中國大陸。因家族曾出「文舉人」和「武舉人」，而被地方稱為「郭舉人宅」，宅前設有舉人旗杆，後代也有麻豆第一位公學校訓導郭明泉、早稻田大學講師郭明昆等在地名人。